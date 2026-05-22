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¡Ojo! Está a punto de hundirse en el Congreso proyecto contra la mutilación genital femenina en Colombia

El 20 de junio se cumple el plazo para que la ley en contra de la mutilación genital femenina sea aprobada en cuarto debate. Sin embargo, sigue en el puesto 12 de discusión de orden del día: su aplazamiento deja la vía libre para la violencia.

  • El proyecto es de autoría de las representantes a la Cámara, Alexandra Vásquez, Jennifer Pedraza y Carolina Giraldo. FOTO: CÁMARA DE REPRESENTANTES.
    El proyecto es de autoría de las representantes a la Cámara, Alexandra Vásquez, Jennifer Pedraza y Carolina Giraldo. FOTO: CÁMARA DE REPRESENTANTES.
Loren Sofía Buitrago Bautista
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 2 horas
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Imagine una ley que prohíba que a las niñas colombianas las mutilen. Imagine una ruta legal para educar al respecto, y otra ruta para atención de casos. Todo parece que Colombia se va a quedar así: imaginando que las niñas tienen derechos.

Y es que, según una denuncia de colectivos sociales, el proyecto de Ley que buscaba establecer aquellos límites en contra de la Mutilación Genital Femenina (MGF) en Colombia está a punto de hundirse en su cuarto y último debate en el Congreso.

Según comunicó la Fundación PLAN (que apoya el proyecto de Ley) a EL COLOMBIANO, la discusión del proyecto: “no ha sido priorizado y ya han pasado dos semanas en que queda muy abajo en el orden del día de la plenaria en el Senado. Esto nos frustra e indigna muchísimo por la vida de las niñas en el país”.

No es algo menor: el periodo legislativo está a punto de acabar. De hecho, el plazo para definir algo acerca del texto mencionado es el próximo 20 de junio. Luego de eso se viene nuevo congreso, nuevos proyectos, y si este texto quiere ser ley deberá volver a primer debate. Deberá volver a luchar.

Es importante recordar que el proyecto es de autoría de las representantes a la Cámara, Alexandra Vásquez, Jennifer Pedraza y Carolina Giraldo.

¿Cómo se manifiesta la mutilación genital femenina en Colombia?

Según cifras del Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (Sivige), entre enero de 2024 y marzo de 2026 se registraron 98 casos de niñas víctimas de mutilación o ablación genital femenina en Colombia (MGF).

El 56% de los casos corresponde a niñas entre 0 y 5 años, el 83% de los casos ocurre en el hogar de la víctima y Risaralda es el departamento con más casos.

En desarrollo...

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