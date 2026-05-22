¡Ojo! Está a punto de hundirse en el Congreso proyecto contra la mutilación genital femenina en Colombia

Imagine una ley que prohíba que a las niñas colombianas las mutilen. Imagine una ruta legal para educar al respecto, y otra ruta para atención de casos. Todo parece que Colombia se va a quedar así: imaginando que las niñas tienen derechos.

Y es que, según una denuncia de colectivos sociales, el proyecto de Ley que buscaba establecer aquellos límites en contra de la Mutilación Genital Femenina (MGF) en Colombia está a punto de hundirse en su cuarto y último debate en el Congreso.

Según comunicó la Fundación PLAN (que apoya el proyecto de Ley) a EL COLOMBIANO, la discusión del proyecto: “no ha sido priorizado y ya han pasado dos semanas en que queda muy abajo en el orden del día de la plenaria en el Senado. Esto nos frustra e indigna muchísimo por la vida de las niñas en el país”.

No es algo menor: el periodo legislativo está a punto de acabar. De hecho, el plazo para definir algo acerca del texto mencionado es el próximo 20 de junio. Luego de eso se viene nuevo congreso, nuevos proyectos, y si este texto quiere ser ley deberá volver a primer debate. Deberá volver a luchar.