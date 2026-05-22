¡Qué calor! Medellín rompió récord y registró 33,8°C en una estación de medición del Ideam

El calor en Medellín está disparado. Durante los últimos días, el clima cálido no solo se ha sentido con fuerza en varios puntos de la ciudad, sino que algunas estaciones de medición han alcanzado valores históricos. El caso más reciente ocurrió con un punto de medición del Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) ubicado en el aeropuerto Olaya Herrera, que rompió su récord de temperatura máxima. Le puede interesar: El ‘Súper El Niño’ dispararía más los precios de alimentos y energía en Colombia Según quedó registrado en el Informe Técnico Diario del Ideam actualizado con corte al pasado 21 de mayo, esa estación alcanzó los 33,8 grados centígrados (°C), rompiendo un máximo histórico que estaba situado en los 33,6°C en 2019. En el área metropolitana, esta no fue la única estación que rompió sus récords.

En Bello, por ejemplo, una estación ubicada en el sector Tulio Ospina alcanzó los 34,8°C, rompiendo un máximo histórico de 34,2°C alcanzado en 2015. También se registraron temperaturas máximas en el sector La Aldea, de Medellín, en donde la estación de medición del Ideam llegó a los 30,4°C, rompiendo un récord de 2020 que la situaba en los 29,8°C. Lea además: “Tenemos que hacer más hidroeléctricas”: alcalde Federico Gutiérrez lanzó alerta ante riesgo de racionamiento por El Niño Esta escalada de temperaturas obedece a una tendencia que el mismo Ideam ya venía advirtiendo desde el pasado 10 de mayo, cuando señaló que en diferentes regiones del país, el calor venía aumentando de forma generalizada. Si bien la región Caribe y el archipiélago de San Andrés son las zonas más golpeadas, el instituto señaló que, en muchas otras regiones y ciudades del país, como Barrancabermeja, Cúcuta, Medellín, Bogotá y Quibdó, se estaba evidenciando la misma tendencia.

Esta situación ha traído consigo también un incremento en las alertas de incendios de cobertura vegetal y un llamado de las autoridades a extremar los cuidados tanto para evitarlos, como para reportarlos con la mayor celeridad posible a los organismos de socorro. A nivel general, el fenómeno se ha asociado a una disminución de las lluvias en las regiones Andina, Caribe y Pacífica, mientras en zonas como la Amazonía y la Orinoquía las mismas han incrementado. “La disminución de lluvias en la región Caribe también estaría influenciada por fenómenos atmosféricos de escala sinóptica, entre ellos el fortalecimiento del sistema de alta presión del Atlántico Norte”, explicó el instituto en un comunicado. Siga leyendo: Así va el avance de obra en las quebradas priorizadas de Medellín para evitar emergencias por lluvias “Este sistema favorece una mayor estabilidad atmosférica y el fortalecimiento de los vientos alisios, condiciones que limitan el ascenso de humedad y reducen la formación de nubosidad y precipitaciones sobre el norte del país”, añadió el ente. Por su parte, las autoridades ambientales locales han explicado que otros factores también inciden en la situación. Julián Sepúlveda, líder del equipo de Meteorología del Siata, señaló que desde que comenzó mayo las temperaturas han estado por encima de la media que se esperaba. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.