¡Qué calor! Medellín rompió récord y registró 33,8°C en una estación de medición del Ideam

El calor en Medellín está disparado. Durante los últimos días, el clima cálido no solo se ha sentido con fuerza en varios puntos de la ciudad, sino que algunas estaciones de medición han alcanzado valores históricos.
El caso más reciente ocurrió con un punto de medición del Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) ubicado en el aeropuerto Olaya Herrera, que rompió su récord de temperatura máxima.
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Según quedó registrado en el Informe Técnico Diario del Ideam actualizado con corte al pasado 21 de mayo, esa estación alcanzó los 33,8 grados centígrados (°C), rompiendo un máximo histórico que estaba situado en los 33,6°C en 2019.
En el área metropolitana, esta no fue la única estación que rompió sus récords.