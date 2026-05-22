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Fiscalía de Venezuela imputó a capturados por crimen de Yulixa ¿el proceso seguirá en ese país?

Mientras en Portuguesa, en el vecino país, se llevaba a cabo dicha audiencia, en Cúcuta una jueza enviaba a prisión a otros detenidos.

  • María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, dos de los capturados en Venezuela por el crimen de Yulixa Toloza. Fotos: cortesía
    María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, dos de los capturados en Venezuela por el crimen de Yulixa Toloza. Fotos: cortesía
El Colombiano
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hace 3 horas
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María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento fueron presentados en la tarde de este jueves ante el Tribunal Penal Primero en funciones de control de Guanare, en el estado Portuguesa, en Venzuela, por la desaparición y asesinato de Yulixa Toloza, en el sur de Bogotá, tras someterse a un procedimiento estético.

Durante la audiencia, ambos fueron imputados por el delito de resistencia a la autoridad, luego de haber sido detenidos el pasado 18 de mayo por funcionarios policiales venezolanos, en cumplimiento de una alerta azul emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

El caso ha generado repercusión internacional debido a que las autoridades colombianas vinculan a los detenidos con la muerte de Toloza, de 52 años, quien días antes ingresó al centro estético clandestino Beauty Láser para someterse a una lipólisis láser, cirugía de extracción de grasa localizada. En el caso de Yulixa, el centro de estética era ilegal, han dicho las autoridades.

Lea también: Caso Yulixa Toloza salpica a otro centro estético en Bogotá: habla su dueña cubana

De acuerdo con el portal web venezolano, PortuguesaReporta, la Fiscalía Primera de Guanare sustentó la imputación únicamente en la documentación disponible al momento de la captura, la cual consistía en la notificación internacional emitida por Interpol.

“No había más por dónde actuar: el expediente judicial exhibió solamente la circular de alerta azul”, indicó una fuente vinculada al caso.

Aunque el delito de resistencia a la autoridad no contempla pena privativa de libertad dentro de la legislación venezolana, la jueza Lisbeth Karina Díaz Uzcátegui decretó inicialmente la excarcelación de ambos imputados.

Sin embargo, de manera inmediata ordenó una medida de aseguramiento judicial por 60 días, mientras se desarrolla el proceso de extradición pasiva solicitado por las autoridades colombianas.

La decisión fue adoptada conforme a lo establecido en los artículos 386 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela.

Siga leyendo: Fiscalía pedirá en extradición a capturados por crimen de Yulixa Toloza: así cayeron los homicidas

Asimismo, el tribunal ordenó remitir el expediente a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, instancia encargada de evaluar y decidir sobre la solicitud de extradición formulada por Colombia.

La jueza también dispuso que Delgado Hernández y Torres Sarmiento permanezcan detenidos preventivamente en la sede del Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Portuguesa, ubicada en la urbanización El Progreso de Guanare, mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Paralelamente, la Fiscalía en Colombia ha anunciado que invocará el Tratado Bolivariano de Extradición de 1911 para formalizar la solicitud contra los señalados.

Entre ellos figuran María Fernanda Delgado Hernández, identificada como presunta propietaria del centro estético clandestino; Edinson José Torres Sarmiento, señalado como administrador del establecimiento; y Eduardo David Ramos, quien habría practicado el procedimiento estético y quien es el tercer detenido en suelo venezolano.

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No obstante, el proceso enfrenta un escenario jurídico complejo debido a lo previsto en el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos por nacimiento.

Chats secretos y plan de fuga: las revelaciones en caso Yulixa

La audiencia preliminar por el caso de Yulixa Toloza dejó al descubierto nuevas pruebas que, según la Fiscalía, demostrarían cómo los implicados intentaron desaparecer evidencia, ocultar el vehículo usado para transportar a la víctima y coordinar una fuga hacia Venezuela.

En medio de la diligencia judicial contra Jesús Hernández y Kelvis Sequera Delgado, llevada a cabo en el Juzgado 05 de Control de Garantías de Cúcuta, el ente acusador reveló conversaciones extraídas del expediente que contiene interceptaciones, chats y análisis técnicos sobre los movimientos posteriores a la muerte de la mujer de 52 años, quien estuvo desaparecida una semana tras ser montada a un carro.

Su cuerpo fue hallado en hallado el martes 19 de mayo al costado de una carretera en zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, Cundinamarca.

Uno de los elementos más contundentes expuestos durante la audiencia fueron los mensajes intercambiados entre María Fernanda Delgado, dueña de Beauty Láser, y su tío Jesús Hernández, hoy enviado a prisión junto a Kelvis Sequera.

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Según la Fiscalía, los chats demostrarían que ambos coordinaban movimientos para desaparecer rastros del crimen y evitar ser detectados por las autoridades. Las conversaciones fueron reveladas por Noticias RCN.

Entre los mensajes revelados aparecen frases como:

- María Fernanda: “Ya pasamos Barinas. Traten de no llamar al número normal”.

- Jesús Hernández: “Mami, ya encontraron lo que se te perdió”.

- María Fernanda: “No, papi, esa no es”.

- Jesús Hernández: “Mañana hay que viajar sí o sí. Estoy comprando el chip. Ya estamos en Colombia”.

- María Fernanda: “Ok, papi. Tapabocas y cuidado. Miren bien para todos lados primero”.

Para los investigadores, las conversaciones evidenciarían un presunto plan coordinado para recoger el vehículo involucrado en el caso y moverlo antes de que fuera inspeccionado por las autoridades.

“Querían destruir el carro”: Fiscalía

Durante la audiencia, la fiscal aseguró que Hernández y Sequera tenían la misión de ocultar y destruir el Chevrolet Sonic gris en el que, presuntamente, Yulixa fue trasladada hacia la zona entre Apulo y Anapoima.

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El vehículo, según la investigación, también habría sido usado posteriormente para facilitar la huida de María Fernanda Delgado y Edinson Torres hacia Venezuela. El automotor, hay que recordar, fue hallado en un garaje de Cúcuta.

La Fiscalía indicó que dentro del carro fueron hallados elementos biológicos y tecnológicos considerados fundamentales para reconstruir lo ocurrido: células epiteliales, cabello, una huella, una SIM card y un router portátil de internet.

No se pierda: Fiscalía emitió cinco órdenes de captura en caso Yulixa Toloza; ya hay dos detenidos

Por eso, el ente acusador sostuvo que el intento de mover el automóvil constituía una maniobra para alterar y desaparecer pruebas esenciales del caso.

Otra de las revelaciones hechas en audiencia apunta a que María Fernanda Delgado habría enviado dinero a Hernández y Sequera para ejecutar el operativo. Según la Fiscalía, los hoy procesados recibieron aproximadamente 800.000 pesos para gastos de transporte, hospedaje y alimentación mientras viajaban desde Venezuela hasta Cúcuta para recoger el automóvil.

Los investigadores sostienen que ambos llegaron hasta el municipio de Los Patios, donde el carro permanecía oculto, siguiendo instrucciones enviadas por WhatsApp y material audiovisual compartido por Delgado.

Siga leyendo: Un carro negro, un peaje y la Autopista Norte: estos son los videos que analizan en el caso de Yulixa en Bogotá

Defensa insistió en que “fueron engañados”

Pese a las pruebas expuestas por la Fiscalía, la defensa sostuvo que Jesús Hernández y Kelvis Sequera desconocían la gravedad de los hechos.

El abogado aseguró que María Fernanda Delgado engañó a su tío y le pidió únicamente trasladar un vehículo desde Cúcuta hacia Venezuela, sin explicarle que estaba vinculado con una investigación criminal. “A ellos los engañaron”, insistió el defensor durante la audiencia.

Sin embargo, el juez rechazó esos argumentos y concluyó que existían suficientes elementos para inferir que ambos sí sabían lo que estaban haciendo y pretendían ocultar evidencia clave del crimen de Yulixa Toloza.

Conozca: Atención: Alcalde Galán confirma que encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza, quien se sometió a un procedimiento estético

Al finalizar la diligencia, el juez de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Hernández y Sequera, decisión que no fue apelada por ninguna de las partes.

Mientras tanto, las autoridades colombianas continúan intentando avanzar en el proceso contra María Fernanda Delgado, Edinson Torres y el supuesto falso cirujano capturados en Venezuela, aunque el trámite de extradición enfrenta obstáculos debido a la prohibición constitucional venezolana de extraditar a sus ciudadanos.

Lea aquí: Este fue el procedimiento que le aplicaron a Yulixa, ¿por qué puede ocasionar la muerte en las manos equivocadas?

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