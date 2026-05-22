Amaranto Perea, a un paso de convertirse en el nuevo técnico del DIM

El Independiente Medellín podría estar muy cerca de concretar el regreso de uno de sus grandes referentes históricos, esta vez desde el banco técnico. Luis Amaranto Perea avanza en las conversaciones para convertirse en el nuevo entrenador del conjunto poderoso, en una negociación que, según pudo conocer este diario, está bastante adelantada.
La llegada del exdefensor central se daría después del Mundial, teniendo en cuenta que actualmente hace parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia encabezado por Néstor Lorenzo. Su vínculo con el combinado nacional ha sido uno de los aspectos a coordinar dentro de las conversaciones con el DIM, aunque el panorama luce favorable para ambas partes.
Amaranto inició su camino como director técnico en 2018, cuando asumió durante ocho meses la conducción del Atlético de Madrid Cadete “C”, experiencia que le permitió comenzar a construir su perfil como entrenador en una de las instituciones más importantes del fútbol europeo.