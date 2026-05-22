Gobierno Petro registra el mayor alza en gasto de personal de los últimos 14 años

El Gobierno del presidente Gustavo Petro registrará en 2026 el mayor incremento real en gasto de personal de los últimos 14 años. La situación es preocupante para los analistas, ya que el país atraviesa por una situación fiscal crítica y este rubro de gasto es inflexible y difícil de ajustar en el corto plazo. La cifra fue revelada por un informe del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, que presentó este 22 de mayo en una rueda de prensa. El estudio advierte que el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 proyecta un crecimiento real cercano al 11,1% en este rubro destinado al gasto en trabajadores del Estado, una cifra que no se veía desde 2012, cuando el aumento alcanzó 11,5%. Aunque el dato no supera el récord histórico de la serie entre 2000 y 2026, sí consolida una fase de expansión acelerada del tamaño del Estado iniciada desde 2023, en medio de un deterioro fiscal, mayores déficits y cuestionamientos sobre el cumplimiento de la regla fiscal. No obstante, se trata de un incremento que normalmente se presente en todos los gobierno. El gasto de personal pasó de $24,2 billones en 2005 a $57,4 billones en 2025, lo que representa un incremento acumulado cercano al 137% en términos reales.

Además, el peso de este gasto dentro de la economía también aumentó significativamente. Mientras en 2005 equivalía a cerca de 1,8% del PIB, para 2025 ya representa aproximadamente 5,6% del producto interno bruto.

¿Qué explica el aumento del gasto estatal?

Uno de los factores centrales detrás del incremento es el aumento extraordinario del salario mínimo del 23%, que impactó varios componentes salariales indexados, especialmente en sectores como Defensa y Policía. El informe recuerda que el gasto de personal es uno de los componentes más rígidos del presupuesto nacional, pues financia salarios, primas, bonificaciones, prestaciones sociales, seguridad social, aportes parafiscales, subsidios, horas extras y otros costos asociados a la nómina estatal. Le puede gustar: El próximo gobierno deberá emitir más deuda sin importar quién gane en las elecciones: JP Morgan También aclara que los contratistas por prestación de servicios no hacen parte técnicamente del gasto de personal, ya que no pertenecen formalmente a la planta estatal. Sin embargo, en la práctica cumplen funciones esenciales para el funcionamiento del Estado. José Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, agregó que el crecimiento reciente evidencia un aumento acelerado del tamaño del Estado en términos de personal.

¿Cuánto aumentó realmente el gasto en la planta estatal?

El análisis del Observatorio Fiscal muestra que, descontando el efecto de la inflación, el gasto en personal pasó de $47 billones en 2022 a $57 billones en 2025. “Estamos hablando de 10 billones más que nos estamos gastando en personal controlando por inflación”, indicó Salazar. El directivo precisó que entre 2023 y 2026 se completan cuatro años consecutivos de expansión acelerada del gasto en planta estatal, un fenómeno que no se observaba desde el periodo 2013-2014.

“Hay unos cuantos años en los cuales tenemos crecimiento negativo de la planta del Estado. Eso muestra que no es imposible reducir el tamaño del Estado, aunque claramente no es lo habitual”, sostuvo. El informe también advierte que este comportamiento reduce progresivamente el margen de maniobra fiscal del Gobierno Nacional, debido a que el gasto de personal tiene una capacidad limitada de ajuste en el corto plazo.

¿Qué sectores concentran más gasto público?

La mayor concentración del gasto de personal se encuentra en dos grandes áreas. La primera corresponde a transferencias relacionadas con el Sistema General de Participaciones (SGP) y universidades públicas, con un gasto proyectado de $48,6 billones para 2026, equivalente al 43% del total consolidado. Este componente financia principalmente docentes y personal de salud en los territorios. El segundo gran rubro corresponde al sector Defensa y Policía, cuyo gasto pasará de $21,7 billones en 2022 a $30,4 billones en 2026. En términos de incremento porcentual de remuneraciones, los mayores aumentos se observan en auxiliares y alumnos de la Policía, con un crecimiento real de 93,6% entre 2022 y 2026. Le siguen Cultura, con un aumento de 81,4%, y soldados y alumnos de Defensa, con 63,5%. También sobresalen Educación (36,1%), Empleo Público (35,4%), Justicia y del Derecho (35,1%) y el personal civil del Ministerio de Defensa (34,6%).

¿Qué entidades ampliaron más su planta de personal?

El Ministerio Hacienda lidera el crecimiento de cargos dentro del Estado, principalmente por la expansión de la planta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian. Según el informe, la planta de la entidad pasó de cerca de 15.000 cargos en 2022 a más de 25.000 en 2026, tras la autorización de más de 10.000 nuevos puestos mediante el Decreto 419 de 2023. La expansión buscaba fortalecer el recaudo tributario. Sin embargo, Salazar cuestionó que los resultados todavía no sean visibles en los ingresos fiscales.

José Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, advirtió que el gasto de personal del Estado vive una fase de expansión acelerada desde 2023. FOTO CORTESÍA.

“Tener mucha más gente en la Dian se hizo con la promesa de aumentar el recaudo y sin embargo el recaudo nada que sube del promedio histórico”, sentenció. El investigador añadió que “si el Estado está pidiendo más recursos, tiene que entregar más resultados”. Otro de los cambios estructurales destacados en el informe es la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, Ministerio de Igualdad y Equidad, que pasó de no existir en 2022 a proyectar 10.196 cargos para 2026.

¿Qué advierte el Observatorio Fiscal?