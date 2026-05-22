Gobierno Petro registra el mayor alza en gasto de personal de los últimos 14 años

El Gobierno del presidente Gustavo Petro registrará en 2026 el mayor incremento real en gasto de personal de los últimos 14 años. La situación es preocupante para los analistas, ya que el país atraviesa por una situación fiscal crítica y este rubro de gasto es inflexible y difícil de ajustar en el corto plazo.
La cifra fue revelada por un informe del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, que presentó este 22 de mayo en una rueda de prensa.
El estudio advierte que el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 proyecta un crecimiento real cercano al 11,1% en este rubro destinado al gasto en trabajadores del Estado, una cifra que no se veía desde 2012, cuando el aumento alcanzó 11,5%.
Aunque el dato no supera el récord histórico de la serie entre 2000 y 2026, sí consolida una fase de expansión acelerada del tamaño del Estado iniciada desde 2023, en medio de un deterioro fiscal, mayores déficits y cuestionamientos sobre el cumplimiento de la regla fiscal.
No obstante, se trata de un incremento que normalmente se presente en todos los gobierno. El gasto de personal pasó de $24,2 billones en 2005 a $57,4 billones en 2025, lo que representa un incremento acumulado cercano al 137% en términos reales.