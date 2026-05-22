Fiscalía pide condena contra Carlos Caicedo cuando fue alcalde de Santa Marta: “Todo fue nefasto”

La Fiscalía solicitó este viernes formalmente la condena contra el exalcalde de Santa Marta y candidato presidencial, Carlos Eduardo Caicedo Omar, por su responsabilidad en haber direccionado un contrato de construcción de dos centros de desarrollo infantil y tres ludotecas cuando estuvo en el cargo entre 2012 y 2015.
El ente investigador pidió que sea sentenciado por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.
Durante la audiencia de alegatos de conclusión, el fiscal del caso fue tajante al describir cómo las decisiones de Caicedo vulneraron el acceso a la salud de los samarios, dejando tras de sí un rastro de obras inconclusas y recursos públicos perdidos.
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El eje central de la acusación gira en torno al contrato para la modernización del centro de salud de Mamatoco, valorado en aproximadamente 6.500 millones de pesos. El proyecto, según la Fiscalía, arrancó sin un fundamento técnico claro y omitiendo observaciones vitales.
“Si uno pasa por ahí, su Señoría, el centro de salud de Mamatoco se encuentra en el suelo”, enfatizó el fiscal, graficando el abandono de la obra.