Fiscalía pide condena contra Carlos Caicedo cuando fue alcalde de Santa Marta: “Todo fue nefasto”

La Fiscalía solicitó este viernes formalmente la condena contra el exalcalde de Santa Marta y candidato presidencial, Carlos Eduardo Caicedo Omar, por su responsabilidad en haber direccionado un contrato de construcción de dos centros de desarrollo infantil y tres ludotecas cuando estuvo en el cargo entre 2012 y 2015. El ente investigador pidió que sea sentenciado por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Durante la audiencia de alegatos de conclusión, el fiscal del caso fue tajante al describir cómo las decisiones de Caicedo vulneraron el acceso a la salud de los samarios, dejando tras de sí un rastro de obras inconclusas y recursos públicos perdidos. Lea también: Por irregularidades en contratación imputan cargos y piden detención del gobernador Carlos Caicedo El eje central de la acusación gira en torno al contrato para la modernización del centro de salud de Mamatoco, valorado en aproximadamente 6.500 millones de pesos. El proyecto, según la Fiscalía, arrancó sin un fundamento técnico claro y omitiendo observaciones vitales. “Si uno pasa por ahí, su Señoría, el centro de salud de Mamatoco se encuentra en el suelo”, enfatizó el fiscal, graficando el abandono de la obra.

Un colapso en cadena y sobrecostos

El desastre de Mamatoco no fue un hecho aislado. La investigación determinó que, bajo la administración de Caicedo, se ordenó la demolición en cadena de los centros de salud de Bastidas, Candelaria, Taganga y La Paz, todo esto sin planeación ni justificación alguna. Para intentar subsanar el caos de las obras a medio hacer, la administración firmó una serie de contratos adicionales que terminaron generando graves sobrecostos. No se pierda: “Que algunos no quieran debatir no es coherente”: candidato Carlos Caicedo Según los reportes entregados en la audiencia, de toda la red de proyectos anunciados por la alcaldía de Caicedo en este sector, solamente uno ha sido entregado a la ciudadanía. La Fiscalía desestimó los argumentos de la defensa del exmandatario, asegurando que Caicedo no fue víctima de engaños por parte de subalternos, sino que conoció desde el primer día las irregularidades y fallas del proyecto. De hecho, el ente acusador reveló que existen documentos firmados por él en los que intentó maniobrar para ocultar el desastre contractual. “¿Conocía el señor alcalde que podría estar vulnerando una norma penal? La respuesta es que sí lo conocía. Tuvo toda la voluntad de contrariar el ordenamiento jurídico”, argumentó el fiscal. No se pierda: Fiscalía acelera investigación contra Carlos Caicedo por presunto acoso sexual El representante de la Fiscalía cerró su intervención asegurando que se logró acreditar el dolo en las acciones del acusado: “Actuó con conocimiento de lo que estaba haciendo y con voluntad (...) Sabía que era atípico y estuvo dispuesto a la realización de esta conducta punible”. Para resumir el impacto de esta gestión en la población más vulnerable de Santa Marta, el fiscal sentenció la obra de Caicedo con una frase lapidaria: “Todo fue nefasto”.

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