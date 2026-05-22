Se conoce la fecha de la reunión de Gustavo Petro y el papa León,¿será antes de su salida del gobierno?

El presidente Gustavo Petro volverá al Vaticano el próximo 2 de julio en una visita oficial que marcará un nuevo acercamiento entre el Gobierno colombiano y la Santa Sede en la recta final de su mandato.

La reunión se realizará por invitación del papa León XIV, quien asumió el pontificado el pasado 8 de mayo. Aunque la agenda definitiva aún no ha sido cerrada, desde la Casa de Nariño confirmaron que el encuentro tendrá carácter de visita de Estado y contará con la presencia de integrantes del gabinete presidencial.

El anuncio fue hecho por Andrés Hernández, coordinador de comunicaciones de la Presidencia, quien explicó que las conversaciones entre ambas delegaciones continúan para definir los temas que serán abordados durante el viaje.

“Se espera que haya una visita oficial, de Estado, del presidente Gustavo Petro (...) en compañía de su gabinete”, afirmó Hernández. También señaló que el Gobierno colombiano y “la comitiva del papa siguen trabajando” en la construcción de la agenda.

La cita se dará semanas después del primer encuentro entre Petro y León XIV, realizado en mayo en el Vaticano. Según informó entonces la Santa Sede, durante esa audiencia ambas partes conversaron sobre la cooperación entre la Iglesia y el Estado colombiano en temas relacionados con la construcción de paz.

En ese espacio también se discutieron asuntos internacionales y regionales, entre ellos la seguridad, la migración y la crisis climática, temas que han estado presentes en distintos escenarios diplomáticos impulsados por el Gobierno colombiano.

La próxima visita ocurre en un momento en que el Ejecutivo busca fortalecer sus relaciones internacionales y ampliar canales de diálogo con actores multilaterales y religiosos, mientras avanza el último tramo del mandato presidencial.

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