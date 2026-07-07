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Noguera, Gómez Amín y Beltrán: ¿Quiénes son y de dónde vienen los nuevos ministros de Transporte, Comercio y Vivienda?

Los tres alfiles de la campaña de Abelardo de la Espriella asumirán el control de las carteras económicas más estratégicas del próximo Gobierno, enfocadas en reactivar la infraestructura, la construcción y el desarrollo empresarial del país.

  • De izquierda a derecha: Elsa Noguera (Transporte), Mauricio Gómez Amín (Comercio, Industria y Turismo) y Jaime Andrés Beltrán (Vivienda). Foto: Cortesía y Senado
    De izquierda a derecha: Elsa Noguera (Transporte), Mauricio Gómez Amín (Comercio, Industria y Turismo) y Jaime Andrés Beltrán (Vivienda). Foto: Cortesía y Senado
  • Foto: Colprensa
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  • Foto: Senado
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  • Foto: Tomada de X
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El Colombiano
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hace 3 horas
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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este martes seis nuevas designaciones ministeriales, una decisión que confirmó las versiones que desde hacía varias semanas circulaban en los equipos de empalme sobre la conformación de su gabinete.

Entre los nombramientos más relevantes figuran tres carteras estratégicas para el desarrollo económico del país. Elsa Noguera asumirá el Ministerio de Transporte, Mauricio Gómez Amín llegará al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Jaime Andrés Beltrán será el nuevo ministro de Vivienda.

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Los tres hacen parte de los equipos de empalme del presidente electo y, además, Beltrán y Gómez Amín participaron activamente en la campaña presidencial.

Elsa Noguera, la ficha clave del clan Char que liderará el Mintransporte

Foto: Colprensa
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Elsa Noguera llega al Ministerio de Transporte como una de las figuras de mayor trayectoria administrativa del nuevo gabinete. Es considerada la cuota política del clan Char dentro del nuevo Gobierno.

Economista de la Pontificia Universidad Javeriana y con una maestría en Administración de Empresas, ha desarrollado buena parte de su carrera pública bajo el liderazgo del grupo político que domina el Atlántico.

Fue gobernadora del Atlántico entre 2020 y 2023, convirtiéndose en la primera mujer elegida por voto popular para ocupar ese cargo. Antes había sido ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio durante el gobierno de Juan Manuel Santos, donde lideró programas de infraestructura habitacional y agua potable.

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También fue alcaldesa de Barranquilla entre 2012 y 2015, siendo igualmente la primera mujer elegida por voto popular para gobernar la capital del Atlántico. Previamente ocupó la Secretaría de Hacienda de la ciudad durante la administración de Alejandro Char.

Su hoja de vida incluye además haber sido fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras en las elecciones de 2010 y Alta Consejera Presidencial para las Regiones durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Al frente del Ministerio de Transporte tendrá como principales desafíos destrabar proyectos viales estratégicos, acelerar la ejecución de las concesiones de cuarta y quinta generación (4G y 5G), impulsar la infraestructura multimodal mediante el fortalecimiento de las redes férreas y la navegabilidad, y coordinar las políticas de conectividad regional del nuevo Gobierno.

Mauricio Gómez Amín: de operador político a Mincomercio

Foto: Senado
Foto: Senado

El exsenador liberal Mauricio Gómez Amín será el nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo, luego de desempeñarse como uno de los principales operadores políticos de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

Durante la contienda electoral fue jefe de debate y actuó como enlace con distintos sectores políticos que respaldaron la candidatura presidencial. Ha mantenido cercanía con el expresidente del Partido Liberal, César Gaviria, así como con el clan Char, y fue opositor del gobierno de Gustavo Petro.

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En 2025 aspiró a la presidencia por el Partido Liberal, pero posteriormente renunció a esa candidatura para sumarse a la campaña de De la Espriella.

Nacido en Barranquilla, es abogado de la Universidad del Norte y cuenta con estudios en Derecho Público, Gerencia Política y Gobernabilidad, además de una maestría en Gestión Pública de la Universidad de los Andes.

Su experiencia política incluye haber sido concejal de Barranquilla, representante a la Cámara por el Atlántico entre 2014 y 2018 y senador de la República entre 2018 y 2026.

Como ministro tendrá la responsabilidad de liderar una de las carteras más importantes para el crecimiento económico. Entre sus principales retos estará diseñar políticas que fortalezcan el sector empresarial, aumenten la competitividad y generen nuevas oportunidades para los sectores productivos.

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También deberá impulsar el apoyo a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, consideradas fundamentales para la generación de empleo, así como promover estrategias para fortalecer la industria nacional en áreas como manufactura, tecnología, agroindustria y servicios.

Jaime Andrés Beltrán: de pastor cristiano y “Bukele” santandereano a Minvivienda

Foto: Tomada de X
Foto: Tomada de X

Jaime Andrés Beltrán fue designado como ministro de Vivienda luego de desempeñarse como gerente nacional de regiones durante la campaña presidencial de De la Espriella, donde tuvo un papel clave en la articulación política con iglesias cristianas que respaldaron la candidatura.

Beltrán, quien proviene del Partido Liberal y también es pastor cristiano, fue alcalde de Bucaramanga tras ganar las elecciones de octubre de 2023 con una campaña centrada en una política de mano dura contra la delincuencia, inspirada en el modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele, una figura con la que De la Espriella ha manifestado afinidad.

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Sin embargo, su permanencia en la Alcaldía terminó después de que el Consejo de Estado anulara su elección, decisión que puso fin a su mandato. Su sucesor en el cargo pertenece a su mismo proyecto político.

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Antes de esa decisión judicial, Beltrán también enfrentó una controversia cuando, en agosto de 2025, fue destituido por respaldar candidatos al Concejo de Bucaramanga pertenecientes al Partido de La U, distinto al movimiento Colombia Justa Libres, la colectividad de inspiración cristiana que avaló su candidatura a la Alcaldía.

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