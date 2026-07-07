Noguera, Gómez Amín y Beltrán: ¿Quiénes son y de dónde vienen los nuevos ministros de Transporte, Comercio y Vivienda?

Elsa Noguera, la ficha clave del clan Char que liderará el Mintransporte

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Elsa Noguera llega al Ministerio de Transporte como una de las figuras de mayor trayectoria administrativa del nuevo gabinete. Es considerada la cuota política del clan Char dentro del nuevo Gobierno. Economista de la Pontificia Universidad Javeriana y con una maestría en Administración de Empresas, ha desarrollado buena parte de su carrera pública bajo el liderazgo del grupo político que domina el Atlántico. Fue gobernadora del Atlántico entre 2020 y 2023, convirtiéndose en la primera mujer elegida por voto popular para ocupar ese cargo. Antes había sido ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio durante el gobierno de Juan Manuel Santos, donde lideró programas de infraestructura habitacional y agua potable. Entérese: Mayor General (r) Jorge Eduardo Mora López será el ministro de Defensa del Gobierno de Abelardo de la Espriella También fue alcaldesa de Barranquilla entre 2012 y 2015, siendo igualmente la primera mujer elegida por voto popular para gobernar la capital del Atlántico. Previamente ocupó la Secretaría de Hacienda de la ciudad durante la administración de Alejandro Char. Su hoja de vida incluye además haber sido fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras en las elecciones de 2010 y Alta Consejera Presidencial para las Regiones durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Al frente del Ministerio de Transporte tendrá como principales desafíos destrabar proyectos viales estratégicos, acelerar la ejecución de las concesiones de cuarta y quinta generación (4G y 5G), impulsar la infraestructura multimodal mediante el fortalecimiento de las redes férreas y la navegabilidad, y coordinar las políticas de conectividad regional del nuevo Gobierno.

Mauricio Gómez Amín: de operador político a Mincomercio

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El exsenador liberal Mauricio Gómez Amín será el nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo, luego de desempeñarse como uno de los principales operadores políticos de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Durante la contienda electoral fue jefe de debate y actuó como enlace con distintos sectores políticos que respaldaron la candidatura presidencial. Ha mantenido cercanía con el expresidente del Partido Liberal, César Gaviria, así como con el clan Char, y fue opositor del gobierno de Gustavo Petro. Relacionado: Perfil de Mauricio Gómez Amín, el liberal que se la jugó por De la Espriella desde el principio y ahora será su ministro de Comercio En 2025 aspiró a la presidencia por el Partido Liberal, pero posteriormente renunció a esa candidatura para sumarse a la campaña de De la Espriella. Nacido en Barranquilla, es abogado de la Universidad del Norte y cuenta con estudios en Derecho Público, Gerencia Política y Gobernabilidad, además de una maestría en Gestión Pública de la Universidad de los Andes. Su experiencia política incluye haber sido concejal de Barranquilla, representante a la Cámara por el Atlántico entre 2014 y 2018 y senador de la República entre 2018 y 2026. Como ministro tendrá la responsabilidad de liderar una de las carteras más importantes para el crecimiento económico. Entre sus principales retos estará diseñar políticas que fortalezcan el sector empresarial, aumenten la competitividad y generen nuevas oportunidades para los sectores productivos. Más noticias: Iván Cancino estará en un cargo que dura en promedio 11 meses, ¿logrará permanecer más? También deberá impulsar el apoyo a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, consideradas fundamentales para la generación de empleo, así como promover estrategias para fortalecer la industria nacional en áreas como manufactura, tecnología, agroindustria y servicios.

Jaime Andrés Beltrán: de pastor cristiano y “Bukele” santandereano a Minvivienda

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