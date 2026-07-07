Los memes no perdonan a Argentina: así reaccionaron las redes tras remontada contra Egipto

Durante más de una hora, Egipto estuvo cerca de dar uno de los golpes del Mundial. El equipo africano ganaba 2-0 y tenía contra las cuerdas a Argentina, vigente campeona del mundo. Sin embargo, el partido cambió en el último tramo y terminó con una remontada que, además de sellar el 3-2 para Argentina, abrió un debate en redes sociales sobre “un trato preferencial” de la FIFA hacia la selección sudamericana.
Entérese: ¿Con ayuda? Así fue el gol que le anularon a Egipto tras polémico llamado del VAR