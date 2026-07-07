¡Como en Europa! Alcaldía de Bogotá remata casas desde $25 millones: así puede comprar una

Las historias de pueblos en Italia y otros países europeos que venden casas por apenas un euro han dado la vuelta al mundo durante los últimos años. Aunque estas iniciativas buscan recuperar viviendas abandonadas y exigen a los compradores invertir en su restauración, han despertado el interés de miles de personas que sueñan con adquirir una propiedad a bajo costo. En Colombia existe una alternativa que, aunque no llega a ese precio simbólico, sí ofrece inmuebles con valores muy por debajo del mercado. Ese es el caso de la Alcaldía de Bogotá, que, a través del Portal Inmobiliario de Bogotá, mantiene abierta una oferta de bienes fiscales que incluye apartamentos, lotes, locales comerciales e incluso participaciones en hoteles, con precios que parten desde los 25,9 millones de pesos.

La iniciativa es administrada por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), entidad encargada de gestionar los bienes del Distrito que ya no están destinados a proyectos institucionales. El objetivo es darles un uso más eficiente y permitir que ciudadanos y empresas puedan adquirirlos mediante los mecanismos establecidos por la administración. Entre las propiedades disponibles figura un porcentaje de habitación en el Hotel Selina Bogotá, cuyo precio es de 25.909.114 pesos, una de las opciones más económicas del catálogo. También hay apartamentos ubicados en sectores como Horizontes Norte y Bel Horizontes Norte por valores cercanos a los 154 y 157 millones de pesos, además de otros inmuebles de mayor valor, como lotes y edificaciones que superan los 667 millones de pesos. Los interesados pueden consultar gratuitamente el catálogo oficial, donde encontrarán fotografías, ubicación, área, avalúo, documentos técnicos, estado jurídico y demás características de cada inmueble antes de presentar una oferta de compra.

La comercialización se realiza mediante modalidades como la venta directa o la entrega administrativa, dependiendo de las condiciones de cada bien. Por ello, el Distrito recomienda revisar cuidadosamente los requisitos y la documentación exigida para cada proceso antes de iniciar la solicitud. El modelo recuerda, en cierta medida, a las populares “casas de un euro” de Italia, donde municipios como Norma, en la región del Lazio, venden viviendas abandonadas por un precio simbólico con el fin de revitalizar sus centros históricos. Sin embargo, en esos casos los compradores deben comprometerse a restaurar las propiedades y asumir todos los costos notariales, impuestos y obras de adecuación. Entérese: Economía crecería 2,7% en segundo trimestre, pero la deuda preocupa Aunque la estrategia de Bogotá tiene un propósito diferente y los inmuebles no alcanzan esos precios simbólicos, representa una oportunidad para quienes buscan invertir en vivienda o adquirir un bien inmueble del Distrito a un costo competitivo frente a otras opciones del mercado.

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