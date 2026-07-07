En vivo | Colombia ya juega contra Suiza en Vancouver: busca volver a cuartos de final después de 12 años

La Selección Colombia busca, contra Suiza, en el estadio de Vancouver, Canadá, la opción de jugar, por primera vez en su historia, seis partidos en una edición de un Mundial. El seleccionado colombiano quiere igualar, en Norteamérica 2026, su mejor presentación en el torneo más importante del fútbol.

En Brasil 2014 Colombia llegó a cuartos de final. En esa instancia enfrentó al equipo local. Perdió 2-1 en un juego memorable. Hubo lágrimas de futbolistas como James Rodríguez, que fue la gran figura del equipo nacional en esa Copa del Mundo.