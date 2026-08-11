¿Qué hacer si un terremoto daña una vivienda que todavía está pagando al banco?

El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Chocó el lunes 10 de agosto, que dejó víctimas y daños materiales en varios departamentos del país, llevó a que muchos propietarios se hicieran una pregunta válida: ¿qué pasa si mi vivienda quedó afectada y todavía estoy pagando el crédito hipotecario con una entidad financiera?
Lo primero que debe tener en cuenta una persona que tiene un inmueble hipotecado es que este debe contar con un seguro contra los riesgos de incendio y terremoto.
Según la regulación citada por la Superintendencia Financiera, los inmuebles hipotecados para garantizar créditos a favor de entidades vigiladas “deberán asegurarse contra los riesgos de incendio y terremoto”, sobre su parte destructible, por su valor comercial y durante la vigencia del crédito. La propia entidad reguladora señaló que este seguro constituye un “amparo obligatorio”.