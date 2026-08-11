Exportaciones de café están paralizadas tras terremoto: más de 1.000 contenedores podrían represarse

Las exportaciones de café de Colombia enfrentan una fuerte interrupción logística tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, debido al bloqueo de las vías hacia Buenaventura, principal puerto de salida del grano del país, y a la falta de vehículos para movilizar la carga hacia otros terminales portuarios.
De acuerdo con la Asociación de Exportadores de Café (Asoexport), más del 60% de las exportaciones colombianas de café se movilizan por Buenaventura, pero actualmente la carga pesada no puede transitar hacia la terminal.
Vea aquí: Sube a 181 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia: hay más de 1.300 heridos y 54 réplicas
Gustavo Gómez, presidente ejecutivo de Asoexport, comentó a EL COLOMBIANO que, aunque se han habilitado algunos corredores, estos están destinados exclusivamente a atención humanitaria, por lo que no permiten normalizar el transporte de mercancías.
“La situación se complica por los deslizamientos registrados después del sismo, especialmente en algunos puntos de la infraestructura vial y en los túneles de las rutas que conducen hacia el puerto”, afirmó.
La interrupción es especialmente relevante para el sector debido a la dependencia que tiene de esta terminal para sacar el grano hacia los mercados internacionales.
Le interesa: De la Espriella estuvo en Quibdó y Cali: así atiende el Gobierno Nacional la tragedia