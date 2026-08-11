Exportaciones de café están paralizadas tras terremoto: más de 1.000 contenedores podrían represarse

Las exportaciones de café de Colombia enfrentan una fuerte interrupción logística tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, debido al bloqueo de las vías hacia Buenaventura, principal puerto de salida del grano del país, y a la falta de vehículos para movilizar la carga hacia otros terminales portuarios. De acuerdo con la Asociación de Exportadores de Café (Asoexport), más del 60% de las exportaciones colombianas de café se movilizan por Buenaventura, pero actualmente la carga pesada no puede transitar hacia la terminal. Vea aquí: Sube a 181 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia: hay más de 1.300 heridos y 54 réplicas Gustavo Gómez, presidente ejecutivo de Asoexport, comentó a EL COLOMBIANO que, aunque se han habilitado algunos corredores, estos están destinados exclusivamente a atención humanitaria, por lo que no permiten normalizar el transporte de mercancías. “La situación se complica por los deslizamientos registrados después del sismo, especialmente en algunos puntos de la infraestructura vial y en los túneles de las rutas que conducen hacia el puerto”, afirmó. La interrupción es especialmente relevante para el sector debido a la dependencia que tiene de esta terminal para sacar el grano hacia los mercados internacionales. Le interesa: De la Espriella estuvo en Quibdó y Cali: así atiende el Gobierno Nacional la tragedia

Más de 1.000 contenedores podrían represarse

Aunque todavía no existe una cifra oficial sobre el café efectivamente represado, Asoexport hizo un cálculo preliminar para dimensionar el impacto de una semana de interrupción. Según el presidente del gremio, Colombia exporta alrededor de un millón de sacos de café al mes, aunque el flujo de despachos no es completamente uniforme. Tomando como referencia una distribución semanal, el volumen equivale a unos 250.000 sacos de café. Si las restricciones sobre las vías de acceso a Buenaventura se mantienen durante una semana, ese volumen podría traducirse, en términos logísticos, en más de 600 vehículos y más de 1.000 contenedores que quedarían represados. Más noticias: Claro, Tigo, Wom y Starlink darán datos móviles gratis a usuarios afectados por el terremoto Gómez aclaró que todavía es difícil consolidar información porque algunas zonas afectadas permanecen sin internet, electricidad y otros servicios públicos.

Puertos del Caribe aparecen como alternativa, pero faltan camiones

Ante la imposibilidad de operar con normalidad por Buenaventura, los exportadores evalúan alternativas en los puertos de la costa Caribe, entre ellas Puerto Antioquia, Cartagena y Santa Marta. Gómez señaló que ya se han adelantado conversaciones con Cartagena y Santa Marta, cuyos operadores preparan planes de contingencia para recibir carga adicional. Sin embargo, persiste un obstáculo fundamental: no hay suficientes vehículos para trasladar el café desde las zonas de procesamiento hasta las terminales del Caribe. Las afectaciones viales en distintas regiones del país, sumadas a la alta demanda de transporte de carga, dificultan conseguir los camiones necesarios para movilizar el grano que ya está listo para exportación. “Esto dificulta conseguir los vehículos necesarios para movilizar el café que ya está listo para ser exportado”, dijo el dirigente gremial. A esta situación se suma el estado de la vía Letras-Fresno-Manizales, una de las rutas alternativas para el transporte de carga, que también registra derrumbes. Además: MinHacienda declarará emergencia esta tarde y aplazará por un mes la declaración de renta Asoexport indicó que trabaja de manera conjunta con el Gobierno Nacional; sin embargo, mientras avanzan las labores de recuperación de las vías y se habilitan nuevas alternativas logísticas, la operación exportadora de café permanece prácticamente paralizada.

Eje Cafetero concentra buena parte de las trilladoras

El impacto se agrava porque buena parte de la infraestructura de procesamiento de café de los exportadores está concentrada en el Eje Cafetero, especialmente en Armenia, Pereira y Manizales, además de Cartago, en el Valle del Cauca. La relevancia de esta región en la emergencia va más allá de su papel como zona productora: allí se encuentran numerosas trilladoras donde el café es procesado antes de su envío al exterior. Además, el líder de Asoexport explicó que en departamentos con una afectación relativamente menor, como Huila y algunas zonas del Tolima, tampoco ha sido posible conseguir suficientes vehículos para transportar el café. En consecuencia, incluso los exportadores ubicados en regiones donde las instalaciones no presentan daños importantes encuentran dificultades para sacar su producto del país. Lea también: ¿Cuánto costará reconstruir a Colombia tras el terremoto? La cifra inicial asciende a $20 billones

Menor trilla podría afectar las compras de café

El impacto se agrava porque buena parte de la infraestructura de procesamiento de café de los exportadores está concentrada en el Eje Cafetero, especialmente en Armenia, Pereira y Manizales, además de Cartago, en el Valle del Cauca. En estas zonas se encuentran numerosas trilladoras donde el grano es procesado antes de su envío al exterior. Sin embargo, las dificultades de transporte trascienden esta región. El líder de Asoexport explicó que, incluso en departamentos con una afectación relativamente menor por el terremoto, como Huila y algunas zonas del Tolima, tampoco ha sido posible conseguir suficientes vehículos para movilizar el café. Ante la imposibilidad de movilizar el café ya procesado, los exportadores han comenzado a reducir las operaciones de trilla, pues continuar acumulando producto terminado sin capacidad de transporte aumentaría el represamiento. Esta situación podría extenderse a las operaciones de compra de café, en la medida en que los exportadores deban ajustar sus actividades ante las restricciones para almacenar, procesar y movilizar el grano. Además: Más de 4.200 usuarios siguen sin gas en el Eje Cafetero tras el terremoto: estas son las zonas afectadas

Exportadores advierten retrasos en entregas internacionales

Otro de los efectos que preocupa al sector está relacionado con los compromisos adquiridos con compradores internacionales. Asoexport considera importante que los clientes en el exterior conozcan la situación que enfrenta actualmente Colombia, pues podrían presentarse retrasos en las entregas de los pedidos de café. La afectación, además, podría trascender al sector cafetero. Las dificultades en las carreteras y en Buenaventura podrían generar retrasos en otras exportaciones colombianas que dependen de esta infraestructura para llegar a los mercados internacionales. Por ello, el sector busca que los compradores tengan claridad sobre las condiciones extraordinarias provocadas por el terremoto y sus efectos sobre la logística nacional.

Reactivar Buenaventura es la prioridad para el sector

Mientras se analizan las alternativas en la costa Caribe, uno de los principales objetivos de los exportadores es reactivar Buenaventura, debido al papel estratégico que tiene el puerto para la salida del café colombiano. Vea aquí: 7 aeropuertos de Colombia se recuperan tras el terremoto: Pereira sigue cerrado Asoexport explicó que las mesas de trabajo ya están en marcha y que la afectación no se limita a posibles daños estructurales en bodegas e instalaciones. El terremoto también golpeó a los trabajadores de la zona. “Muchos trabajadores perdieron sus casas y la situación es muy complicada”, puntualizó Gómez. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .