Nuevo balance del terremoto en Antioquia: 1.500 viviendas y 250 colegios afectados

En Antioquia continúa la evaluación de los daños que dejó el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto, con epicentro en Chocó.
Según el más reciente balance entregado por Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, y Vanessa Paredes, directora del Dagran, hasta el momento se han identificado afectaciones en 90 municipios, 1.500 viviendas, 250 centros educativos, 50 iglesias y cerca de 20 centros hospitalarios.
Los reportes todavía están en proceso de verificación, por lo que las cifras podrían cambiar a medida que los equipos técnicos lleguen a los municipios y revisen directamente las estructuras afectadas.
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La gobernación explicó que los consejos municipales de gestión del riesgo de los 125 municipios permanecen activos, al igual que los puestos de mando unificados instalados para coordinar la respuesta.
Después de la valoración preliminar realizada el lunes, este martes continúan las inspecciones para establecer con mayor precisión la magnitud de los daños.
Entre las afectaciones identificadas hasta ahora aparecen asentamientos, fisuras y algunos agrietamientos en viviendas y otras estructuras.