Gustavo Petro le envió solicitud al Congreso para poder irse del país “todo el año siguiente”

El expresidente Gustavo Petro solicitó al Senado de la República autorización para salir de Colombia durante un año, de acuerdo con una carta que fue radicada el pasado 10 de agosto y conocida por La FM.
En el documento, dirigido a la mesa directiva del Senado y a los congresistas, Petro pide que su solicitud sea presentada ante la plenaria de esa corporación para su respectiva consideración y votación.
“Me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la Plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional”, señala el exmandatario en la carta.