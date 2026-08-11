Vendavales afectan hasta 1.500 hectáreas de banano en Magdalena

La Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama) hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para atender la emergencia que enfrentan los pequeños productores de banano de la Zona Bananera del Magdalena, afectados por los fuertes vientos registrados durante los últimos días. El gremio solicitó al presidente de la República, Abelardo de la Espriella; al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond; así como a las autoridades departamentales y municipales, priorizar la situación de los productores en el inicio del nuevo Gobierno.

De acuerdo con la caracterización realizada por Asbama, los vendavales, un fenómeno recurrente durante esta época del año y que históricamente observa ráfagas superiores a los 30 kilómetros por hora, ocasionaron daños en entre 1.000 y 1.500 hectáreas de cultivos de banano. La afectación alcanza a más de 250 pequeños productores de la región, cuyas plantaciones sufrieron las consecuencias de los fuertes vientos. Para Asbama, el impacto de la emergencia va más allá de las pérdidas materiales en los cultivos, debido a que pone en riesgo el sustento de más de 700 familias que dependen de la producción de banano como fuente de ingresos. Ante este escenario, los productores pidieron una respuesta oportuna de las autoridades y acompañamiento institucional que permita recuperar las plantaciones afectadas y garantizar la continuidad de la actividad productiva. El gremio señaló que la situación requiere una respuesta articulada entre el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura, el Congreso de la República y las autoridades territoriales, con medidas dirigidas a aliviar las pérdidas y proteger la actividad bananera.

Asbama destacó que el sector contribuye a la generación de empleo, dinamiza la economía regional y representa una fuente de bienestar para miles de familias del departamento del Magdalena.

Asbama pide medidas para recuperar la producción

José Francisco Zúñiga, presidente de Asbama, expresó la solidaridad del gremio con las familias damnificadas y aseguró que la organización acompañará a los productores durante el proceso de recuperación. “Nuestra solidaridad está con cada pequeño productor y con cada familia de la Zona Bananera que se ha visto afectado. No los dejaremos solos. Desde Asbama seguiremos trabajando de la mano con las autoridades para que este llamado se traduzca en acciones concretas, acompañamiento efectivo y soluciones que permitan recuperar la capacidad productiva del municipio de Zona Bananera”, manifestó Zúñiga.

El dirigente gremial insistió en la necesidad de que el llamado se traduzca en acciones concretas para atender las pérdidas y recuperar la capacidad productiva de los agricultores afectados por los vendavales. Como una primera medida, Asbama propuso promover una jornada de articulación interinstitucional con la Cámara de Comercio de Santa Marta. El objetivo de esta iniciativa es identificar las principales necesidades de las cooperativas que agrupan a los pequeños productores afectados y reunir a entidades públicas y privadas que puedan aportar soluciones frente a la emergencia. Entre los temas que Asbama plantea abordar están el acceso a crédito y financiamiento, garantías, capacitación, asistencia técnica, gestión del riesgo y fortalecimiento empresarial. La propuesta busca aprovechar la capacidad de la Cámara de Comercio de Santa Marta como organización aliada para articular a los diferentes actores, acercar la oferta institucional disponible y facilitar soluciones para los productores.

Según Asbama, esta articulación también contribuiría al proceso de recuperación de los cultivos y al fortalecimiento de las familias que dependen de esta actividad económica en la Zona Bananera del Magdalena. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: