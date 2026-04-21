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Bloqueos en la app de hasta 40 años desatan protestas de domiciliarios contra Rappi

Cientos de domiciliarios de Rappi protestaron en Bogotá denunciando bloqueos arbitrarios en sus cuentas. La empresa defiende la medida por fraudes e incumplimientos de seguridad.

  • Domiciliarios de Rappi protestaron frente a la sede de la empresa para exigir el cese de los bloqueos masivos en sus cuentas. Los trabajadores piden a la plataforma, que opera en el país desde 2015, mayor transparencia y garantías justas para continuar laborando. FOTO: Tomada de video.
    Domiciliarios de Rappi protestaron frente a la sede de la empresa para exigir el cese de los bloqueos masivos en sus cuentas. Los trabajadores piden a la plataforma, que opera en el país desde 2015, mayor transparencia y garantías justas para continuar laborando. FOTO: Tomada de video.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 56 minutos
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Las calles del norte de Bogotá fueron escenario este lunes de una jornada de manifestaciones. Esta vez, los protagonistas fueron cientos de repartidores de la aplicación Rappi, quienes salieron a protestar por lo que califican como suspensiones injustificadas y masivas de sus perfiles de trabajo.

La situación expone, una vez más, la compleja relación laboral entre las plataformas digitales y los trabajadores que dependen de ellas para su sustento diario.

Puede leer: SIC impone millonaria multa a Rappi por fallas en servicio, cobros indebidos y publicidad engañosa

Repartidores denuncian bloqueos arbitrarios y respuestas de “bots”

De acuerdo con los manifestantes, la aplicación ha comenzado a deshabilitar cuentas de forma repentina, sin entregar explicaciones claras y, en muchos casos, por tiempo indefinido.

Uno de los voceros de la protesta, que prefirió mantener su identidad en reserva, aseguró que “Rappi está bloqueando arbitrariamente a diestra y siniestra”.

Asimismo, lo que más ha indignado a los domiciliarios es la desproporción de las sanciones. Según los testimonios recogidos en la manifestación, hay casos donde la plataforma ha suspendido el acceso por 14.999 días, lo que equivale a más de 40 años.

Otro punto crítico del reclamo está relacionado con las exigencias tecnológicas de la plataforma. La aplicación ha restringido el acceso argumentando que el teléfono móvil del trabajador no cumple con los términos y condiciones.

“Rappi no puede hacer eso, porque nosotros no tenemos teléfonos corporativos. Utilizamos dispositivos propios y no existe una dotación por parte de la empresa”, explicó uno de los afectados.

A esto se suma la frustración por la atención al usuario. Los repartidores denuncian que al intentar apelar la decisión, se topan con un muro digital. “Te responden solamente bots, no te responden personas, no te dan una solución”.

Siga leyendo: Rappi identificó y bloqueó a los 13 domiciliarios implicados en agresión a un ciudadano en Bogotá

La sombra de la sanción de la SIC

Estas protestas ocurren a pocos días de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le impusiera a la plataforma una millonaria multa de $4.000 millones.

Algunos manifestantes asocian esta coyuntura con el endurecimiento de las políticas internas de la aplicación, sugiriendo que la empresa está tomando medidas unilaterales frente al mayor escrutinio de las autoridades.

Estamos pidiendo el derecho a trabajar”, fue el clamor generalizado durante la jornada pacífica, donde los trabajadores exigieron garantías laborales mínimas y transparencia.

¿Qué dice Rappi sobre las más de 2.300 cuentas bloqueadas?

Ante el colapso de algunos sectores de la ciudad y la presión de las manifestaciones, Rappi emitió un comunicado oficial aclarando su postura. La compañía confirmó que, efectivamente, se han suspendido más de 2.300 cuentas, pero argumenta que la decisión obedece a faltas graves y presuntos fraudes.

La plataforma explicó que desde el pasado 17 de marzo implementó nuevas reglas antifraude, reforzando sus controles de seguridad para evitar el mal uso de la aplicación ‘Soy Rappi’.

Pronunciamiento de Rappi.
Pronunciamiento de Rappi.

Las razones detrás de las suspensiones:

Según la empresa, las cuentas deshabilitadas incurrieron en las siguientes irregularidades:

-Uso de múltiples cuentas por una misma persona.

-Inconsistencias en la información financiera.

-Uso compartido o alquiler de perfiles.

-Comportamientos asociados a fraude o faltas graves.

Rappi fue enfática al afirmar que “la seguridad no es negociable” y detalló el alcance de su sistema de control. Diariamente, la plataforma realiza más de 29.000 validaciones de identidad, rechazando cerca del 25% de los intentos de registro por no cumplir con los estándares requeridos.

Por eso, la empresa tecnológica aclaró que estas 2.300 cuentas bloqueadas no representan a los más de 70.000 repartidores que hoy utilizan la aplicación de forma correcta.

Además, indicaron que habilitarán canales formales de revisión para que cada situación particular sea analizada de forma individual, buscando garantizar el debido proceso de la mano de las autoridades.

Lea aquí: Rappi encabeza el top 10 de los unicornios más valiosos de Latinoamérica al cierre de 2025

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