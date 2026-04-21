Bloqueos en la app de hasta 40 años desatan protestas de domiciliarios contra Rappi

Las calles del norte de Bogotá fueron escenario este lunes de una jornada de manifestaciones. Esta vez, los protagonistas fueron cientos de repartidores de la aplicación Rappi, quienes salieron a protestar por lo que califican como suspensiones injustificadas y masivas de sus perfiles de trabajo.
La situación expone, una vez más, la compleja relación laboral entre las plataformas digitales y los trabajadores que dependen de ellas para su sustento diario.
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