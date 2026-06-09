Golpe al narco en Medellín: cayó laboratorio, capturaron a neerlandés y 25.000 dosis fuera de circulación

La Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana intensifica su ofensiva contra las redes de narcotráfico que operan en la ciudad. Este inicio de semana, el comandante de la Policía Metropolitana y el secretario de Seguridad de Medellín anunciaron el éxito de varias operaciones conjuntas de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Alcaldía y la Fiscalía General de la Nación.

Estas operaciones dejan siete personas capturadas en flagrancia, un laboratorio clandestino desmantelado, cocaína interceptada en una empresa de mensajería y un ciudadano neerlandés buscado por Interpol detenido en un hotel de El Poblado.

Los operativos incluyeron ocho diligencias de allanamiento en distintos puntos de la ciudad. Los siete capturados estarían presuntamente vinculados a estructuras delincuenciales con presencia en Medellín: Los Triana, La Terraza, Caicedo y El Coco. En total fueron incautadas tres armas de fuego y más de 25.000 dosis de estupefacientes, entre marihuana, bazuco y otras sustancias listas para su comercialización.

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