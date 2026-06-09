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Golpe al narco en Medellín: cayó laboratorio, capturaron a neerlandés y 25.000 dosis fuera de circulación

Medellín dio tres duros golpes al narcotráfico: desmanteló un laboratorio clandestino en Villahermosa, interceptó cocaína camuflada en una empresa de mensajería y capturó a un ciudadano neerlandés requerido por Interpol..

  • Desmantelaron un laboratorio de drogas clandestino en Villahermosa. Encontraron material con un valor superior a los 200 millones de pesos. Foto: cortesía
    Desmantelaron un laboratorio de drogas clandestino en Villahermosa. Encontraron material con un valor superior a los 200 millones de pesos. Foto: cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana intensifica su ofensiva contra las redes de narcotráfico que operan en la ciudad. Este inicio de semana, el comandante de la Policía Metropolitana y el secretario de Seguridad de Medellín anunciaron el éxito de varias operaciones conjuntas de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Alcaldía y la Fiscalía General de la Nación.

Estas operaciones dejan siete personas capturadas en flagrancia, un laboratorio clandestino desmantelado, cocaína interceptada en una empresa de mensajería y un ciudadano neerlandés buscado por Interpol detenido en un hotel de El Poblado.

Los operativos incluyeron ocho diligencias de allanamiento en distintos puntos de la ciudad. Los siete capturados estarían presuntamente vinculados a estructuras delincuenciales con presencia en Medellín: Los Triana, La Terraza, Caicedo y El Coco. En total fueron incautadas tres armas de fuego y más de 25.000 dosis de estupefacientes, entre marihuana, bazuco y otras sustancias listas para su comercialización.

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El laboratorio de Villahermosa

El hallazgo más significativo fue el desmantelamiento de un laboratorio clandestino que funcionaba en la comuna de Villahermosa, en el centro-oriente de Medellín. Solo el material encontrado allí tenía un valor superior a los 200 millones de pesos.

Según el secretario de Seguridad, Manuel Villa, el lugar operaba como uno de los principales centros de almacenamiento y distribución de drogas para varios sectores de la ciudad. “Desde allí, pero también desde otros puntos intervenidos, se distribuía droga hacia Laureles, Belén y el centro de Medellín”, señaló el funcionario.

Cocaína camuflada en tendidos de cama

En una segunda acción en el barrio Belén, unidades especializadas apoyadas por caninos antinarcóticos detectaron cuatro cajas sospechosas dentro de una empresa de mensajería. Los paquetes provenían de Pasto, Nariño, y ocultaban diez bloques de clorhidrato de cocaína camuflados entre tendidos de cama, con destino a diferentes sectores del mismo barrio.

Con esta incautación evitamos que miles de dosis lleguen a los entornos escolares y comerciales, y afectamos de manera significativa las rentas criminales”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Bello.

Un neerlandés buscado por Interpol

El tercer frente fue internacional. En un hotel de El Poblado fue capturado Belfort Buendel Romeo, un ciudadano neerlandés requerido mediante circular roja de Interpol por lavado de activos y pertenencia a organización criminal.

La justicia europea lo señala de haber coordinado y financiado, entre abril y mayo de 2020, envíos internacionales de marihuana, cocaína, éxtasis y otras sustancias entre Países Bajos y Finlandia. Su captura en Medellín evidencia que la ciudad sigue siendo un punto de tránsito y operación para redes criminales de alcance internacional.

Para las autoridades, los resultados de esta jornada son una muestra de la estrategia sostenida para golpear las finanzas de las estructuras criminales y reducir la circulación de drogas en sectores residenciales, comerciales y educativos de la ciudad.

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