“Me ilusiona correr este año en 11 segundos”: Camila Maturana tras récord nacional de 100 metros

Durante más de dos décadas, el récord nacional femenino de los 100 metros planos en el atletismo pareció inalcanzable. La marca de 11,18 segundos que había establecido la chocoana Felipa Palacios el 17 de agosto de 2005 en Armenia sobrevivió al paso del tiempo, a varias generaciones de velocistas y a innumerables intentos por derribarla. Sin embargo, el pasado viernes 29 de mayo, en Lima (Perú), la historia cambió de manos. La responsable de abrir un nuevo capítulo para la velocidad colombiana fue la antioqueña María Camila Maturana. Con apenas 19 años, la atleta registró 11,17 segundos durante el Campeonato Iberoamericano, resultado que le permitió conquistar la medalla de plata y convertirse en la nueva dueña del récord nacional absoluto de la prueba reina del atletismo. Lea: Tesa: María Camila Maturana rompió el récord nacional de los 100 metros que duró casi 21 años El logro ratifica la impresionante evolución de la deportista nacida en Carepa, quien comenzó su formación bajo la orientación de Yeimer Mosquera y posteriormente continuó su proceso con Jhonley Mosquera.

María Camila Maturana, el nuevo rayo de la velocidad femenina en Colombia. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero

En las últimas temporadas, Maturana ha acumulado títulos y podios internacionales que la proyectan como una de las grandes figuras del atletismo colombiano para los próximos años. Le puede interesar: Caterine Ibargüen hizo una dura reflexión: “Soy el resultado de lo que hace el deporte por alguien que nace sin nada” Criada en el barrio El Oasis de Carepa y respaldada por el esfuerzo de su familia, especialmente de su abuelo José Isabel Maturana, a quien considera su padre, y de su madre María Isabel, trabajadora de una finca bananera, Camila llega a este momento de júbilo como el reflejo de una historia de disciplina y perseverancia. Ahora, tras hacer su hazaña en Lima, su mirada está puesta en nuevos retos, entre ellos el Campeonato Panamericano que se realizará en Medellín del 26 al 28 de junio. EL COLOMBIANO habló con la nueva reina de la velocidad del país.

¿Qué fue lo primero que pasó por su mente cuando vio en el cronómetro los 11,17 segundos y dejar atrás un récord de más de 20 años de vigencia?

“Fue algo muy raro. Quedé como en shock. Obvio que sabía que estaba el récord, pero en ese momento no conocía en cuanto. ¿Si me hago entender? Cuando vi mejor el cronómetro lo primero que pensé fue que había bajado mi anterior marca personal que estaba en 11,29 segundos. Pero luego caí en cuenta y dije: ‘marica, batí el record de mayores (11,18) y el sub 23’ (estaba en 11,20 en poder de Evelyn Rivera desde 2016 en Medellín). A partir de ahí quería llorar, pero tenía tanta felicidad que no me salían las lágrimas, era extraño”.

Felipa Palacios fue una referente de la velocidad colombiana. ¿Qué significa para usted superar una marca que parecía tan difícil de alcanzar?

“Difícil sí estaba, pero yo estaba entrenando súper bien, tanto que venía haciendo tiempos que literalmente me daban para correr eso, pero para ser sincera no pensé que se me fuera a dar en esta competencia. En los entrenos he llegado a correr 100 metros en 11,01 y sé qué puedo seguir bajando ese registro. Ahora, con esta marca, siento mayor confianza, me doy cuenta que estoy haciendo las cosas bien al lado de mis entrenadores y que estoy para mayores resultados. Por ahora toca seguir trabajando, aspirando a que se den más competencias nacionales como internacionales”.

En los últimos dos años su progresión ha sido notable. ¿Cuál considera que ha sido la clave principal de ese crecimiento deportivo?

“Confiar, el trabajo constante, la disciplina, escuchar. Estoy muy feliz porque en temporadas pasadas no había tenido una etapa específica, como está pasando ahora y en la que ya se ven los resultados con este 11,17. Esto me ilusiona para correr este año y más adelante en 11 segundos. Ojalá sigamos con este proceso serio. Soy de las personas que no se desesperan y que todo a su debido tiempo llega”.

Descripción: María Camila Maturana, Atleta de Carepa que corre los 100 Metros Planos. Lugar: Medellín. Personajes:María Camila Maturana . Fecha de evento: 04/06/2026. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

Usted viene de Carepa y creció en el barrio con muchas necesidades. ¿Qué mensaje les envía a los niños y jóvenes de su comunidad que sueñan con triunfar en el deporte como lo viene haciendo?

“Que no se rindan, que las cosas llegan en el momento indicado. Quiero ser ejemplo para ellos, que entiendan que con talento, esfuerzo y disciplina pueden alcanzar lo que se proponen”.

Siempre ha destacado el apoyo de su abuelo José Isabel Maturana y de su madre María Isabel. ¿Qué representa este logro para ellos y para su familia?

“Son poco expresivos, pero están muy felices. Si ellos saben que estoy bien, esa es su mayor alegría. Están orgullosos con lo que he logrado hasta ahora. Por allá sí me dijeron que no me desenfocara”.

Después de lograr este récord nacional, ¿qué metas deportivas se ha trazado para el resto de la temporada y para el ciclo olímpico que viene?

“Voy paso a paso, queda es seguir trabajando. Quiero participar en una parada de la Liga de Diamante, y con la marca que acabo de hacer se podrían abrir puertas para estar allí. Pero por lo pronto me preparo para el Panamericano en Medellín (26-28 de junio), para el Nacional de mayores en Bucaramanga (29 al 30 de agosto). También haré una preparación en Europa, todo eso me ayuda con los planes que tengo, que es ser medallista mundial y olímpica, siempre lo tengo presente”.

Y en el Panamericano en Medellín ya tiene otra opción para seguir bajando de ese registro que ahora ostenta...

“No hay presión, antes motivación de correr ante mi gente y en una pista nueva. Siempre he dicho que los récords están para romperlos. Así que me enfoco en seguir mejorando”.

María Camila y sus progresos desde 2025