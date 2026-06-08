“Me ilusiona correr este año en 11 segundos”: Camila Maturana tras récord nacional de 100 metros

Durante más de dos décadas, el récord nacional femenino de los 100 metros planos en el atletismo pareció inalcanzable. La marca de 11,18 segundos que había establecido la chocoana Felipa Palacios el 17 de agosto de 2005 en Armenia sobrevivió al paso del tiempo, a varias generaciones de velocistas y a innumerables intentos por derribarla. Sin embargo, el pasado viernes 29 de mayo, en Lima (Perú), la historia cambió de manos.
La responsable de abrir un nuevo capítulo para la velocidad colombiana fue la antioqueña María Camila Maturana. Con apenas 19 años, la atleta registró 11,17 segundos durante el Campeonato Iberoamericano, resultado que le permitió conquistar la medalla de plata y convertirse en la nueva dueña del récord nacional absoluto de la prueba reina del atletismo.
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El logro ratifica la impresionante evolución de la deportista nacida en Carepa, quien comenzó su formación bajo la orientación de Yeimer Mosquera y posteriormente continuó su proceso con Jhonley Mosquera.