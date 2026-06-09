¿Por qué critican a Estados Unidos por su política migratoria en el inicio del Mundial de Fútbol?

En teoría, el Mundial de fútbol es una fiesta. No cualquiera, sino una global: el evento deportivo que mayor impacto tiene en nuestra sociedad. Un dato para que el lector dimensione lo que representa: se estima que la Copa del Mundo de Norteamérica la verán 6.000 de los 8.300 millones de personas que viven en el planeta.
Sí: el 72,2% de la población mundial verá el torneo de fútbol que empieza el próximo jueves en el estadio Azteca de Ciudad de México. El campeonato tendrá espectadores interesados desde Tierra del Fuego, el archipiélago más austral del mundo, hasta Siberia, en Rusia, una de las regiones más boreales de la Tierra. En los 39 días que dura el torneo —finaliza el 19 de julio en Nueva York—, el planeta entero solo tendrá un idioma: fútbol. Este deporte, en la fiesta de las naciones, suele unir. Sin embargo, aun sin que la pelota ruede en Canadá, Estados Unidos y México, algunas decisiones extradeportivas han generado polémica y división.