La millonaria batalla comercial de Nike y Adidas para ser el mejor del Mundial 2026

Mientras los jugadores calientan para la Copa del Mundo de la FIFA, que arranca este jueves 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, dos gigantes del deporte ya llevan meses disputando ser el número uno en su guerra comercial y publicitaria del Mundial 2026.
Se trata de Nike y Adidas, dos marcas que compiten con dólares, celebridades y campañas que en cuestión de días acumulan decenas de millones de visualizaciones en redes sociales.
Así las cosas, el Mundial 2026, con 48 selecciones participantes por primera vez en la historia, generará cerca de 10.500 millones de dólares en inversión publicitaria global.
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