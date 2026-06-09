La millonaria batalla comercial de Nike y Adidas para ser el mejor del Mundial 2026

Mientras los jugadores calientan para la Copa del Mundo de la FIFA, que arranca este jueves 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, dos gigantes del deporte ya llevan meses disputando ser el número uno en su guerra comercial y publicitaria del Mundial 2026. Se trata de Nike y Adidas, dos marcas que compiten con dólares, celebridades y campañas que en cuestión de días acumulan decenas de millones de visualizaciones en redes sociales. Así las cosas, el Mundial 2026, con 48 selecciones participantes por primera vez en la historia, generará cerca de 10.500 millones de dólares en inversión publicitaria global. Siga leyendo: Nike revoluciona el Mundial 2026 con siete colaboraciones entre fútbol y moda

El duelo de los comerciales: “Backyard Legends” contra “Rip the Script”

Adidas le pegó primero al balón, cuando en mayo lanzó “Backyard Legends”, un comercial de corte más clásico y emotivo con Lionel Messi como eje narrativo, acompañado de leyendas como Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero y David Beckham, más la joven estrella española Lamine Yamal. El video superó los 6 millones de reproducciones iniciales y se viralizó en redes con una estrategia basada en nostalgia y storytelling (técnica de comunicación) futbolero. Nike no tardó en responder, cuando el pasado jueves 4 de junio presentó “Rip the Script” (“Rompe el guión”), un cortometraje de seis minutos dirigido por Dan Streit y producido por la agencia Wieden+Kennedy. En solo cuatro días, el video superó los 65 millones de visualizaciones en YouTube, más de diez veces el alcance inicial del comercial rival.

El elenco de Nike está conformado por Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Jr., Ronaldinho y Alexia Putellas, quienes comparten escena con el alemán Jamal Musiala como protagonista. La producción también incorpora figuras del entretenimiento global como Kim Kardashian, la cantante coreana Lisa, los raperos Travis Scott y Young Miko, y el ícono del baloncesto LeBron James. Con “Rip the Script”, Nike busca emular el impacto de sus grandes comerciales mundialistas del pasado, como “La Jaula” o “Good vs. Evil”, piezas que marcaron generaciones enteras de aficionados.

Cuánto gastan Nike y Adidas

Las cifras detrás de esta guerra publicitaria son tan grandes como las estrellas que participan en ella. Por ejemplo, Nike destina aproximadamente 4.690 millones de dólares anuales a publicidad y promoción, uno de los mayores presupuestos del sector. Para 2026, los analistas proyectan que ese gasto escalará a entre 4.900 millones y más de 5.000 millones de dólares, impulsado en buena parte por el Mundial. El torneo es considerado por analistas como “una de las mayores bonanzas de marketing deportivo de la década” para la marca estadounidense. Adidas, por su parte, invirtió cerca de 3.079 millones de euros en marketing en 2025, equivalente al 12,4% de sus ingresos totales. Aunque menor en volumen que Nike, la firma alemana tiene una ventaja estratégica que vale mucho más que cualquier comercial, es el patrocinador oficial de la FIFA. Ese acuerdo con la FIFA, que se estima supera los 60 millones de euros anuales, le garantiza a Adidas presencia constante durante todos los 104 partidos del torneo, en el balón oficial con el que se jugarán los encuentros, en la indumentaria de árbitros y voluntarios, y en la señalización dentro de los estadios. Para 2026, las inversiones publicitarias y comerciales estarán entre 3,2 mil millones de dólares y 3,4 mil millones de dólares, impulsadas por el Mundial. Entérese: Prográmese: así se jugarán los partidos de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

El marcador de las camisetas: Adidas lidera, Nike retrocede, Puma sorprende

Más allá de los comerciales, la otra gran batalla se libra en la indumentaria y las camisetas. Adidas, por ejemplo, viste a 14 de las 48 selecciones participantes en el Mundial 2026, el 29% del total. Es el doble de las siete que patrocinaba en Qatar 2022, cuando representaba apenas el 22% del campo. Entre sus selecciones están la vigente campeona, Argentina, y una de las favoritas al título, España. También figuran Alemania, en su último torneo con la marca, antes de pasarse a Nike en 2027, México, Colombia, Bélgica, Japón, Arabia Saudí, Qatar, Escocia, Sudáfrica, Argelia y Curazao. Nike, en cambio, viste a 12 selecciones en 2026, frente a las 13 que tenía en Qatar 2022. Aunque el número absoluto apenas cambió, el peso relativo cayó del 41% al 25% del total, dado que el torneo creció de 32 a 48 participantes. Sus principales activos son Brasil, con quien lleva cuatro décadas de alianza, renovada en 2024, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Uruguay, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Croacia, Turquía, Australia y Corea del Sur. Pero, el verdadero ganador silencioso de esta edición es Puma, porque la también firma alemana pasó de vestir seis selecciones en Qatar 2022 a 11 en 2026, casi el doble en un solo ciclo mundialista. Sus equipos incluyen a Portugal, con quien inicia una nueva etapa, Marruecos, Suiza, Austria, Senegal, Ghana, Costa de Marfil, Egipto, Paraguay, Nueva Zelanda y República Checa. Puma destinó más de 1.600 millones de euros a patrocinio el año pasado, equivalente al 22% de sus ventas. Entre las tres marcas dominantes, Adidas, Nike y Puma, concentran 37 de las 48 selecciones participantes, el 77% del Mundial.

Las estrellas: el otro campo de batalla

La pelea en el Mundial 2026 también es por los jugadores más valiosos del planeta. En ese orden, Adidas tiene en su cartera a Lionel Messi, quien disputa su sexto Mundial con Argentina. Lo acompañan figuras de enorme impacto mediático como Lamine Yamal, Pedri, Jude Bellingham, Jamal Musiala y Florian Wirtz. Algunos de estos jugadores no visten selecciones Adidas, Bellingham, por ejemplo, juega con una Inglaterra patrocinada por Nike, pero sí protagonizan las campañas publicitarias de la marca alemana. Nike, por su parte, concentra a algunos de los nombres más potentes del fútbol actual como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Vinícius Junior y Erling Haaland. Sin embargo, la marca también enfrenta bajas. Rodrygo no podrá participar en el torneo por lesión, y Cole Palmer quedó fuera de la convocatoria inglesa, dos ausencias con impacto deportivo y comercial. De manera paralela, Nike registró bajas en su negocio, ya que en el último ciclo perdió a Portugal, que se fue a Puma, y a Qatar, que pasó a Adidas. La compañía reenfocó su presupuesto en propiedades premium como el FC Barcelona. El año pasado destinó 4.285 millones de dólares a patrocinio y marketing, un 8,6% menos que el año anterior. Aunque esa caída fue menor que el retroceso de sus ingresos, que bajaron un 9,8%, la señal es que “Rip the Script” es una declaración de intenciones de una marca que necesita recuperar terreno. Le puede interesar: Esta es la indumentaria con la que marca colombiana Saeta vestirá a Haití en el Mundial

Comercial de Adidas donde aparecen Messi y Bad Bunny.

Marcas emergentes que aprovechan el momento