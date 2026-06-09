¿Llega José Mourinho? Álvaro Arbeloa no será más técnico del Real Madrid

El Real Madrid confirmó este martes 9 de junio que el técnico español y exjugador del club, Álvaro Arbeloa, dejó de ser oficialmente entrenador del equipo merengue, lo que deja la vía abierta para la anunciada llegada del portugués José Mourinho.
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“El Real Madrid C. F. y Álvaro Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, afirmó el Real Madrid en un breve comunicado publicado en sus redes sociales. El Real Madrid mostró su agradecimiento al técnico español, que se hizo cargo del equipo en enero tras la salida de su compatriota Xabi Alonso.
“Desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club”, añadió el Real Madrid.