¿Llega José Mourinho? Álvaro Arbeloa no será más técnico del Real Madrid

El Real Madrid confirmó este martes 9 de junio que el técnico español y exjugador del club, Álvaro Arbeloa, dejó de ser oficialmente entrenador del equipo merengue, lo que deja la vía abierta para la anunciada llegada del portugués José Mourinho. Le puede interesar: Florentino Pérez arrasó en las urnas y sigue como presidente del Real Madrid “El Real Madrid C. F. y Álvaro Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, afirmó el Real Madrid en un breve comunicado publicado en sus redes sociales. El Real Madrid mostró su agradecimiento al técnico español, que se hizo cargo del equipo en enero tras la salida de su compatriota Xabi Alonso. “Desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club”, añadió el Real Madrid.

El técnico, ascendido desde el filial, no pudo, sin embargo, enderezar el rumbo del conjunto merengue, que cosechó una segunda temporada consecutiva sin títulos. Arbeloa ya había adelantado que no seguiría al frente del club merengue el pasado 22 de mayo, en vísperas del último partido de liga contra el Athletic Club. Entonces ya se barajaba la posibilidad de la llegada de José Mourinho al conjunto blanco, pero Arbeloa, que siempre ha mostrado su cariño por el luso, aseguró que “no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él”.

El Benfica se despidió también de Mourinho, ¿se dará el segundo ciclo del portugués en el Madrid?

Justo el mismo día que se da el anuncio de Arbeloa, Benfica se despidió este martes de su actual entrenador, José Mourinho, que estaría cerca de regresar al Real Madrid, y anunció un acuerdo con Marco Silva para que sea su sustituto, a la espera de la formalización de su contrato. El club lisboeta comunicó ambas noticias en dos mensajes diferentes en la red social X, en los que señala que informó de los planes de ambas operaciones a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM), una entidad pública independiente en Portugal, lo que se considera el último paso antes de la oficialización.

José Mourinho, exentrenador del Benfica de Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales @SLBenfica

“El Benfica comunicó a la CMVM que el Real Madrid formalizó su intención de fichar a José Mourinho por una cantidad de 15 millones de euros (17,5 millones de dólares) y que el técnico ha dado su acuerdo. Gracias, José Mourinho”, se lee en el primer mensaje. “Acuerdo con Marco Silva. El Benfica informó en un comunicado a la CMVM que llegó a un acuerdo con Marco Silva para que se realice un contrato de trabajo válido para dos temporadas, con la posibilidad de ser prolongado a la 2028-2029”, añadieron en otro mensaje, publicado de manera casi simultánea. La noticia de la marcha de Mourinho se da por hecha desde la reelección el domingo de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid.