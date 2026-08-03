Así nació y se desplomó Propal, la empresa que marcó la historia del papel en Colombia

No se puede hablar de la industria del papel en Colombia sin mencionar a Propal. Durante casi siete décadas, la compañía abasteció a millones de estudiantes, empresas y hogares con papeles para impresión y escritura, convirtiéndose en uno de los referentes de la manufactura nacional.
La empresa, perteneciente a la Organización Carvajal, sorprendió recientemente al anunciar su liquidación judicial, poniendo fin a una historia empresarial que comenzó en 1957 y que estuvo marcada por la innovación, la expansión industrial y el aprovechamiento de una materia prima poco común: el bagazo de caña de azúcar.
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La historia comenzó cuando la firma estadounidense W. R. Grace and Co. creó en Yumbo, Valle del Cauca, la empresa Pulpa y Papeles Colombianos (Pulpaco), con el objetivo de transformar el bagazo generado por los ingenios azucareros del valle geográfico del río Cauca en papeles finos para impresión y escritura. Posteriormente, la compañía adoptó el nombre de Pagraco (Pulpa y Papeles Grace Colombianos).
Su ubicación no fue casual. La cercanía con los cultivos de caña de azúcar garantizaba un suministro constante de la principal materia prima para fabricar el papel, un modelo que con el tiempo se convertiría en uno de los principales diferenciadores de la empresa.