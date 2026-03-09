Centro Democrático le ganó curul de colombianos en el exterior al Pacto Histórico

El Centro Democrático se marcó un triunfo para la representación de los colombianos en el exterior: le quitó la curul al Pacto Histórico, que la tuvo durante este cuatrienio. Obtuvo más de 58.800 votos frente a cerca de 50.150 del partido oficialista.
Esta curul representa a millones de colombianos que residen en el extranjero, quienes pudieron acercarse a consulados y otras instalaciones para votar por este asiento, por el Senado y por las consultas interpartidistas.
