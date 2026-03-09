Gobierno expide decreto que revive propuesta de “megasindicatos” y genera críticas de empresarios

La expedición del Decreto 0234 por parte del Ministerio de Trabajo encendió las alarmas en el sector empresarial colombiano.

De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la iniciativa busca revivir por vía administrativa propuestas que fueron rechazadas durante el debate de la reforma laboral en el Congreso.

Según el dirigente gremial, el decreto introduce la posibilidad de crear “megasindicatos sectoriales”, organizaciones sindicales con capacidad de negociar condiciones laborales para sectores económicos completos.

En la práctica, esto significaría que los acuerdos alcanzados en una negociación colectiva podrían extenderse a empresas que no participaron en el proceso, obligándolas igualmente a cumplir con las condiciones pactadas.

Desde la perspectiva del gremio de comerciantes, uno de los principales riesgos de la norma sería su impacto en los costos laborales de las empresas.

Cabal señaló que la medida podría traducirse en nuevas cargas salariales significativas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Estas compañías, explicó, tendrían que asumir obligaciones derivadas de negociaciones colectivas en las que no tuvieron representación directa.