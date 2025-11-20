Estos son los ganadores y perdedores con el precio del dólar por debajo de $4.000 en Colombia

El dólar se negocia hoy 20 de noviembre en $3.716,73, un nuevo mínimo de la divisa en el país no visto desde abril de 2022, cuando se ubicó en $3.706,95.
La jornada de ayer 19 de noviembre cerró con una diferencia de $20,82 frente a la TRM certificada de ayer.
La moneda parece no detener su caída y el hecho de que sea más barata deja en el mercado a unos ganadores y perdedores. Mientras los importadores celebran la tendencia bajista, los exportadores ruegan por una revaluación.
Entre otros datos que dejó la última jornada está un precio mínimo de $3.703,21 y un máximo de $3.732 con 1.179 transacciones por un monto de US$808 millones.
