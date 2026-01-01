“Muchos estarán observando. Quieren saber si la izquierda puede gobernar”: primeras palabras el nuevo alcalde de Nueva York

El recién investido alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que Estados Unidos observará con atención su gestión política de orientación izquierdista. “Muchos estarán observando. Quieren saber si la izquierda puede gobernar. Quieren saber si los problemas que les aquejan pueden resolverse”, dijo el político socialista en un discurso tras prestar juramento. “Seremos un ejemplo para el mundo”. Puede leer: Primer cara a cara: Trump y el alcalde Mamdani sorprendieron con reunión cordial y prometieron trabajar por Nueva York

El izquierdista Mamdani asume la alcaldía de Nueva York bajo la sombra de Trump

Zohran Mamdani, joven promesa de la izquierda estadounidense, asumió este miércoles como alcalde de Nueva York, un cargo que seguramente lo enfrentará con el presidente Donald Trump. Tras la medianoche, mientras decenas de miles de personas celebraban la llegada de 2026 en Times Square, Mamdani prestó juramento en Old City Hall, una histórica estación de metro de Manhattan en desuso. Será el primer alcalde musulmán de Nueva York. La elección del lugar, una obra maestra arquitectónica, no es casual: refleja su compromiso con la clase trabajadora, dijo su oficina. El demócrata de 34 años hizo campaña con la promesa de bajar el costo de vida.

“Es realmente un honor y el privilegio de una vida”, declaró Mamdani a los periodistas tras convertirse en alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos. Mamdani, prácticamente desconocido hace un año, tendrá ahora que cumplir su ambicioso programa, que prevé congelaciones de alquileres, guarderías infantiles y autobuses públicos gratuitos. La actitud de Trump podría ser decisiva. El republicano, también neoyorquino, ha criticado repetidamente a Mamdani, pero ambos mantuvieron un encuentro sorprendentemente cordial en la Casa Blanca en noviembre.

Relación Mamdani - Trump

“No podría haber salido mejor desde la perspectiva de Mamdani”, opinó Lincoln Mitchell, analista político y profesor de la Universidad de Columbia. Pero advirtió que su relación podría agriarse rápidamente. Un posible foco de tensión serían las redadas migratorias de Trump porqué Mamdani, de origen indio, ha prometido proteger a las comunidades inmigrantes. Antes de la votación del 4 de noviembre, el presidente también amenazó con recortar la financiación federal para Nueva York si ganaba Mamdani, a quien llamó “lunático comunista”. El alcalde ha dicho que cree que Trump es un fascista.

Fiesta de barrio en Nueva York

Mamdani iniciará su mandato de cuatro años tras jurar ante la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien condenó a Trump por fraude en 2024. El jueves a mediodía hubo otra ceremonia de investidura en la alcaldía, presidida por dos figuras de la izquierda estadounidense, el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, en presencia de 4.000 invitados. Mamdani se mudará de su apartamento alquilado en Queens a la lujosa residencia oficial en Manhattan por razones de seguridad, según dijo.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, juramentó como el 112.º alcalde de la ciudad de Nueva York en el Ayuntamiento el 1 de enero de 2026, ante el senador Bernie Sanders (VT-I). Mamdani añadió una fiesta vecinal a los actos oficiales de inauguración para que miles de neoyorquinos pudieran participar.