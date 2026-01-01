“Me fui de la entidad porque no le serví a un ideal, no le serví a un partido”: la polémica por pensiones detrás de la renuncia de la directora de la URF

La idea del Gobierno nacional de cambiar las reglas sobre cómo los fondos privados de pensiones invierten sus recursos en el exterior abrió, al cierre del 2025, un nuevo frente de debate económico y político en Colombia.
A finales de diciembre, declaraciones del presidente Gustavo Petro y la circulación de un borrador de decreto del Ministerio de Hacienda encendieron las alarmas entre exfuncionarios, analistas y dirigentes políticos.
Según reveló el medio especializado DataiFX, el Ministerio de Hacienda trabaja en un decreto que buscaría que los fondos privados repatríen cerca de 250 billones de pesos que hoy están invertidos fuera del país.
El objetivo es que una mayor porción del ahorro pensional se quede en Colombia y financie la economía interna.
Puede leer: El decreto que sacude al sistema pensional de Colombia: por qué sí afecta a fondos y aseguradoras, pero no a Colpensiones