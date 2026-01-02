x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Venezuela arrestó a varios estadounidenses tras presión militar de Trump, según The New York Times

Desde el inicio de una nueva estrategia de presión militar y económica de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro, las autoridades venezolanas han detenido a varios ciudadanos estadounidenses.

  • La detención de ciudadanos estadounidenses en Venezuela se ha producido en medio del aumento de la presión militar y económica de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro. FOTO: Xinhua
    La detención de ciudadanos estadounidenses en Venezuela se ha producido en medio del aumento de la presión militar y económica de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro. FOTO: Xinhua
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 10 horas
bookmark

Venezuela ha arrestado a varios ciudadanos estadounidenses desde que Estados Unidos intensificó su campaña de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, una ofensiva que combina acciones militares, sanciones económicas y exigencias políticas. Así lo informó este viernes The New York Times, citando a un funcionario venezolano bajo condición de anonimato.

De acuerdo con la publicación, el gobierno del presidente Donald Trump evalúa declarar como “detenidos ilegalmente” a por lo menos dos de los estadounidenses encarcelados en el país sudamericano, aunque algunos de ellos enfrentan cargos penales que Washington considera legítimos.

Conozca: Así fue la operación que la CIA ejecutó contra muelle en Venezuela: sería el primer ataque terrestre de EE. UU. en ese país

Entre los arrestados, hay tres personas con doble nacionalidad venezolana y estadounidense, así como dos ciudadanos estadounidenses sin vínculos conocidos con Venezuela. Uno de los casos que más inquieta a las autoridades estadounidenses es el de James Luckey-Lange, un joven neoyorquino de 28 años que se encontraba de viaje en Venezuela en diciembre pasado y que podría ser incluido en la lista de detenidos ilegales.

Las detenciones se han producido desde septiembre, cuando Estados Unidos activó un amplio despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico procedente de Colombia y Venezuela. Paralelamente, Washington ha reforzado su presión política contra Maduro y su círculo cercano, a quienes acusa de liderar el denominado Cartel de los Soles.

Lea también: Régimen de Maduro lanza llamado desesperado a Colombia en busca de apoyo militar ante tensión con EE. UU.

Esta operación, denominada Lanza del Sur, ha incluido la destrucción de cerca de 40 embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico y la muerte de alrededor de 110 personas que se encontraban a bordo, según cifras citadas por el diario. Además, Estados Unidos ha ordenado la incautación de petroleros sancionados que transporten crudo venezolano, con el objetivo de asfixiar financieramente al Ejecutivo de Caracas.

Funcionarios estadounidenses consideran que el gobierno de Maduro utiliza a ciudadanos estadounidenses detenidos como moneda de cambio en las negociaciones bilaterales. De hecho, poco después de regresar a la Casa Blanca, Trump logró un acuerdo con Caracas que permitió la liberación de 17 personas con nacionalidad estadounidense o residencia permanente en Estados Unidos.

Temas recomendados

Política
The New York Times
guerra
Arresto
Ciudadanía
Fuerzas Militares
ataques
Venezuela
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Donald Trump
Pete Hegseth
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida