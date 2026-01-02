Venezuela arrestó a varios estadounidenses tras presión militar de Trump, según The New York Times

Venezuela ha arrestado a varios ciudadanos estadounidenses desde que Estados Unidos intensificó su campaña de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, una ofensiva que combina acciones militares, sanciones económicas y exigencias políticas. Así lo informó este viernes The New York Times, citando a un funcionario venezolano bajo condición de anonimato.

De acuerdo con la publicación, el gobierno del presidente Donald Trump evalúa declarar como “detenidos ilegalmente” a por lo menos dos de los estadounidenses encarcelados en el país sudamericano, aunque algunos de ellos enfrentan cargos penales que Washington considera legítimos.

Conozca: Así fue la operación que la CIA ejecutó contra muelle en Venezuela: sería el primer ataque terrestre de EE. UU. en ese país

Entre los arrestados, hay tres personas con doble nacionalidad venezolana y estadounidense, así como dos ciudadanos estadounidenses sin vínculos conocidos con Venezuela. Uno de los casos que más inquieta a las autoridades estadounidenses es el de James Luckey-Lange, un joven neoyorquino de 28 años que se encontraba de viaje en Venezuela en diciembre pasado y que podría ser incluido en la lista de detenidos ilegales.