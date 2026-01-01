Migración investigará al hotel que tuvo hospedada a la secta judía Lev Tahor en Yarumal, Antioquia

Durante el año que terminó, la seccional de Migración Colombia que maneja Antioquia y Chocó tomó protagonismo, esta vez no por la cantidad de migrantes que iban de tránsito hacia Norteamérica por el Golfo de Urabá, como en el pasado, sino por los controles para frenar a presuntos visitantes que llegan por esta región a ejercer el llamado turismo sexual que victimiza a niños, niñas y mujeres; también por las congestiones en los puestos de ingreso a través del aeropuerto José María Córdova. Un tercer motivo de exposición mediática fue toda la operación para detectar y evitar el asentamiento de 26 integrantes de la secta judía extremista Lev Tahor que habían llegado a Yarumal, Norte de Antioquia. La directora seccional, Paola Andrea Salazar Gómez, habló con EL COLOMBIANO sobre estos y otros temas.

A estas alturas de la temporada, ¿cómo le ha ido con las congestiones en el aeropuerto José María Córdova?

“Muy bien, con alguno que otro día de congestión normal por acumulación de vuelos. Tenemos tiempos de espera de entre 20 minutos y 2 horas en el peor de los casos”.

¿Aplicaron algún plan de choque contra las congestiones?

“Claro. En el aeropuerto José María Córdova ya se nombraron más de 18 oficiales de Migración nuevos. Esto nos ha permitido reforzar los cuatro turnos con entre cuatro y cinco personas cada uno”.

Pero fuera de los 18 funcionarios que ya habían anunciado, hubo refuerzos de temporada?

"Claro que sí. Hemos tenido a partir del 5 de diciembre refuerzos de cuatro oficiales de migración adicionales que conforman el quinto turno que presta un servicio entre las 11:30 a.m y las 11:30 p.m., cubriendo las horas pico".

¿Cuántas personas venidas de fuera del país pasaron en diciembre por ese aeropuerto?

“El día de mayor número de movimientos fueron 15.157, el 28 de diciembre, y con corte a ayer (29 de diciembre) llevábamos 387.874 movimientos migratorios en el mes”.

¿Con todo ese flujo, es posible mantener los estrictos controles contra el turismo sexual?

“Esa es nuestra función esencial, nosotros debemos cumplirla. La idea de tener ese personal ya de manera permanente en los filtros y nombrado, que el control no se vea perjudicadopor la presión del alto flujo migratorio. La idea es profundizarlo aún más en los próximos meses”.

¿Cuántos extranjeros inadmitidos van hasta ahora?

“Hasta el momento van 71; 39 fueron por alertas Angel Watch (gente con antecedentes de vulneración de derechos o de la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes) y el resto por la entrevista migratoria o información de agencias homólogas diferente a Angel Watch”.

¿Las inadmisiones han aumentado porque el control es más estricto que antes?

“Migración Colombia tiene este convenio con Angel Watch más o menos desde el 2014. Es una relación que lleva tiempo, y esos resultados siempre han estado ahí. En lo que tiene que ver con la entrevista migratoria, esta administración sí tiene un enfoque muy decidido sobre el tema de prevención de la explotación sexual desde el control migratorio. Esto es particularmente relevante teniendo en cuenta la región y este aeropuerto, donde tenemos información y vemos el fenómeno de mucha población extranjera masculina que viene a Medellín buscando fines diferentes al turismo”.

Dentro de un hotel en el sector La Bomba, de Yarumal, las autoridades encontraron a los 26 miembros de la secta ultraortodoxa Lev Tahor. Tenían 17 menores bajo su poder. FOTO CAMILO SUÁREZ

Cambiando de tercio, ¿cómo se inició el seguimiento a la secta judía de Yarumal?

"Lo primero y muy importante es que estos ciudadanos ingresaron a territorio nacional en dos fechas de octubre por el aeropuerto José María Córdova y el Rafael Núñez, de Cartagena. Entonces no había alertas de circulares amarillas de Interpol ni ninguna otra que permitiera inadmitirlos o ponerlos a disposición de las autoridades. Colombia no discrimina, ni ningún país puede hacerlo, en el sentido de que una persona no ingrese por su creencia religiosa o la forma en que se viste. Siempre que cumpla los requisitos de ingreso y no sea una nacionalidad restringida que necesite visa, se les permite el ingreso. La circular amarilla de Interpol sobre los cinco niños y niñas ingresó a nuestros sistemas el 3 de noviembre, un mes después de que ellos ingresaron. La segunda aclaración importante es la siguiente: ubicamos dónde estaban alojados por un reporte de la comunidad. Lo que llamó la atención de este reporte fue que al verificar en el Sistema de Información y Registro de Extranjeros (SIRE) de Migración Colombia, el hotel nunca los reportó. Esa fue una irregularidad grave, un hotel tiene que reportar el ingreso y salida de extranjeros. Si no lo hace, enfrenta sanciones ejemplarizantes y cuantiosas. En este momento estamos realizando la investigación administrativa para una eventual sanción".

¿Ese hotel podría estar sujeto a sanciones?

“Aún no tenemos la decisión administrativa y estamos garantizando el debido proceso, en términos de la Resolución 2037 de Migración Colombia, que permite llevar a cabo esa investigación administrativa y posible sanción”.

¿Qué pasó con los otros adultos y niños que estaban allí?

“Los adultos eran nueve: seis mujeres y tres hombres. Se hizo un procedimiento individual con cada uno, motivando la decisión y generando la medida de expulsión. El tema de los niños no es competencia de Migración Colombia. Los niños acompañaron a sus padres y madres en el regreso”.

¿Tienen más registros de entradas de personas de esta secta al país?

“Por ahora no tengo información al respecto ni tengo autorización para buscarla”.

Entendemos que les preocupa cierta migración de brasileños en la región.