Solo el 4% de la carne de res colombiana se exporta: ¿por qué Petro insiste en prohibir sus ventas externas?

El presidente Gustavo Petro volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de prohibir las exportaciones de carne bovina como medida para reducir los precios internos y aliviar la inflación de alimentos. Durante una alocución, el mandatario aseguró que el país no cuenta con suficientes excedentes de producción, por lo que vender carne al exterior estaría presionando al alza los precios en el mercado local. Puede leer: Un kilo de carne cuesta $4.000 más en un año; sube 11,73% en Colombia “La exportación de carne no puede seguir. En el país no contamos con excedentes. Con las exportaciones, lo que sucede es que sube el precio de la carne y esto eleva la tasa de inflación de los alimentos”, afirmó el presidente. Incluso, reconoció que la decisión podría afectar la balanza comercial, pero insistió en que la prioridad es reducir el costo de este alimento para los hogares colombianos.

MinAgricultura descarta prohibición total de exportaciones de carne y evalúa restricciones focalizadas al ganado en pie

Sin embargo, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aclaró que la medida propuesta por el presidente no implica una prohibición general. Entérese: Gobierno Petro culpa al petróleo por alza de la inflación y minimiza impacto de su salario mínimo “No podemos simplemente prohibir la exportación de carne porque hay unos contratos, pero sí necesitamos garantizar el hato ganadero y el abastecimiento interno”, afirmó a Blu Radio. Según explicó, el Gobierno detectó un aumento en la exportación de ganado en pie, especialmente machos entre uno y dos años, lo que podría afectar la reposición del hato ganadero en el país. También se identificó la salida de vientres, animales clave para la reproducción. “La medida va dirigida a que no se permita la salida de esos animales de 1 a 2 años ni de vientres, porque son los que garantizan el crecimiento sostenido del hato ganadero”, señaló la ministra. La propuesta, dijo, se encuentra en evaluación por parte del Ministerio de Comercio, que estudia la desagregación de partidas arancelarias para aplicar restricciones específicas sin afectar compromisos comerciales ya establecidos. Vea aquí: Golpe al bolsillo: yuca, plátano y tomate de árbol, alimentos que más subieron de precio en el último año

Expertos cuestionan la medida: bajo peso de exportaciones en la producción

Desde el sector agropecuario han surgido críticas frente a la propuesta del presidente. El exministro de Agricultura, Andrés Valencia, señaló que Colombia alcanzó en 2025 una producción formal superior a 800.000 toneladas de carne, posiblemente la más alta en su historia. En ese contexto, indicó que las exportaciones representan menos del 4% de la producción nacional, lo que, a su juicio, limita su impacto en la formación de precios internos.

Además, recordó que los avances sanitarios logrados entre 2019 y 2020, que permitieron recuperar el estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación, fueron clave para reabrir mercados internacionales como China, Rusia, Chile y Medio Oriente. Valencia también destacó que las exportaciones actuales están 42% por debajo del pico de 2021, cuando superaron las 52.000 toneladas, lo que refuerza la idea de que no son determinantes en el comportamiento de los precios. Le interesa: Colombia es el cuarto país con mayor inflación en América Latina

Inventario ganadero en Colombia: por qué las exportaciones tendrían bajo impacto en los precios internos

Desde la óptica del exviceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero, las exportaciones de carne bovina tienen una incidencia marginal en el mercado interno. Explicó que Colombia cuenta con un inventario de 29,4 millones de reses, de las cuales cerca de 10 millones son machos mayores de un año. En 2025, dijo, se exportaron aproximadamente 304.000 animales, lo que equivale al 1,4% del total del inventario y al 3,2% de los machos en edad productiva. Estos porcentajes, según Botero, no son representativos para influir en el precio final al consumidor. Asimismo, señaló que la tasa de extracción (porcentaje del total de animales de un país se vende, se sacrifica o se exporta en un periodo determinado) en Colombia es de 14%, muy por debajo de países como Brasil y Uruguay (25%) o Argentina (26%), lo que indicaría que el país tiene capacidad suficiente para abastecer tanto el mercado interno como el externo. Más noticias del sector: Agro perdió 363.000 empleos y encendió alertas, pese a que desempleo cayó a mínimos en febrero

Factores detrás del aumento del precio de la carne: demanda, clima y costos

Los analistas coinciden en que el aumento en el precio de la carne responde a múltiples factores distintos a las exportaciones. Entre ellos, destacan una mayor demanda impulsada por el incremento del salario mínimo, condiciones climáticas adversas a comienzos de año y costos operativos elevados en la cadena productiva. También influyen problemas estructurales como la baja productividad, la extensa cadena de intermediación, el abigeato y el carneo, así como los altos costos logísticos. Óscar Cubillos, director de la Oficina de Estudios Económicos de Fedegán, indicó que restringir las exportaciones tendría un efecto limitado sobre los precios. Según comentó, el alza reciente responde principalmente a un mayor consumo interno impulsado por el incremento del ingreso de los hogares, especialmente por el aumento del salario mínimo.

La eventual prohibición de exportar carne podría afectar especialmente a regiones exportadoras como Córdoba, la Costa Caribe y Santander, además de impactar a más de 400.000 familias que dependen directa e indirectamente de la ganadería.

“Prohibir exportaciones no va a servir mucho, porque lo que está generando el alza de precios es el mayor consumo de carne de res. Cuando hay más ingreso, la gente consume más, sube el precio de la carne y eso impacta el valor del ganado”, sostuvo.

Aumento de la informalidad y el contrabando

Cubillos también advirtió que una restricción podría generar distorsiones en el mercado, como el aumento de la informalidad o el contrabando, particularmente en zonas de frontera. “Si se restringe lo formal, se estimula lo informal”, afirmó. Más noticias: Petro radicará nueva reforma tributaria y advirtió otra emergencia económica si no pasa en el Congreso

Experiencias internacionales y riesgos para el sector ganadero

Uno de los ejemplos citados por Botero y Cubillos, como reflejo de lo que podría ocurrir en Colombia si se adopta la medida, es el caso de Argentina. Bajo la presidencia de Alberto Fernández, en 2021 se restringieron las exportaciones de carne. Según los analistas, la decisión tuvo efectos negativos: los precios no bajaron y el sector ganadero enfrentó una fuerte crisis. Cubillos recordó que en ese momento el país adoptó la restricción tras un aumento cercano al 20% en los precios de la carne; sin embargo, posteriormente estos terminaron subiendo alrededor de 70%, lo que evidenciaría que este tipo de medidas no logra el efecto esperado. Además, estudios de Fedegán han encontrado que no existe una correlación directa entre el volumen de exportaciones y el precio interno de la carne, ya que en algunos periodos las exportaciones han disminuido mientras los precios continúan al alza. Para los analistas, la carne colombiana es competitiva a nivel internacional y, tras Paraguay, es una de las más económicas en la región, incluso frente a países con niveles de ingreso similares.

Impacto regional de frenar exportaciones de carne y alternativas para bajar precios en Colombia

La eventual prohibición de exportar carne podría afectar especialmente a regiones exportadoras como Córdoba, la Costa Caribe y Santander, además de impactar a más de 400.000 familias que dependen directa e indirectamente de la ganadería. Frente a este panorama, tanto Valencia como Botero proponen alternativas como fortalecer la asistencia técnica, mejorar la productividad, impulsar modelos asociativos, ofrecer créditos subsidiados, modernizar la infraestructura vial y reforzar la seguridad en el campo. También plantean programas de comercialización directa y apoyo a frigoríficos como medidas más efectivas para reducir precios y fortalecer el sector.

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