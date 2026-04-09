¿Ya se vio una? Conozca las frutinovelas, el drama de frutas infieles que causa sensación en las redes sociales

En un fenómeno viral se han convertido los dramas en donde los protagonistas no son galanes ni divas sino el banano, la fresa, la cereza, entre otras frutas. Se trata de las frutinovelas, unas historias que ya superan los 30 millones de visualizaciones en las redes sociales.

Estas historias comenzaron a convertirse en tendencia en las redes a finales de marzo y principios de este mes gracias a plataformas como Instagram y TikTok. Su popularidad comenzó en Estados Unidos con la influencia de programas de telerrealidad y contenidos paródicos.

De hecho, los primeros videos aparecían en diferentes perfiles de TikTok como “frutistoria”, sin embargo, gracias a la popularidad que ha tomado en el mundo hispanohablante el término se ha transformado a las frutinovelas.

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Estas historias son videos cortos, casi siempre de 30 a 60 segundos, creados con inteligencia artificial (IA). En ellos, frutas y verduras son humanizadas con rostros, expresiones detalladas y voces para protagonizar tramas cargadas de romance, traición, celos e infidelidades.

Su formato parodia el estilo exagerado de las telenovelas latinoamericanas clásicas y producciones como La Rosa de Guadalupe o Pasión de Gavilanes, por mencionar algunas.