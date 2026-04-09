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¿Ya se vio una? Conozca las frutinovelas, el drama de frutas infieles que causa sensación en las redes sociales

Una serie de historias protagonizadas por frutas se ha convertido en un fenómeno viral en plataformas como TikTok e Instagram, llegando a más de 30 millones de reproducciones. Aquí más de las famosas frutinovelas.

  • Dramatizados colombianos como Pasión de Gavilanes tiene su versión “fructificada”. Foto: Captura de videos TikTok
    Dramatizados colombianos como Pasión de Gavilanes tiene su versión “fructificada”. Foto: Captura de videos TikTok
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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En un fenómeno viral se han convertido los dramas en donde los protagonistas no son galanes ni divas sino el banano, la fresa, la cereza, entre otras frutas. Se trata de las frutinovelas, unas historias que ya superan los 30 millones de visualizaciones en las redes sociales.

Estas historias comenzaron a convertirse en tendencia en las redes a finales de marzo y principios de este mes gracias a plataformas como Instagram y TikTok. Su popularidad comenzó en Estados Unidos con la influencia de programas de telerrealidad y contenidos paródicos.

De hecho, los primeros videos aparecían en diferentes perfiles de TikTok como “frutistoria”, sin embargo, gracias a la popularidad que ha tomado en el mundo hispanohablante el término se ha transformado a las frutinovelas.

Lea también: La novela que se ve en Instagram

Estas historias son videos cortos, casi siempre de 30 a 60 segundos, creados con inteligencia artificial (IA). En ellos, frutas y verduras son humanizadas con rostros, expresiones detalladas y voces para protagonizar tramas cargadas de romance, traición, celos e infidelidades.

Su formato parodia el estilo exagerado de las telenovelas latinoamericanas clásicas y producciones como La Rosa de Guadalupe o Pasión de Gavilanes, por mencionar algunas.

@escenasnaty Pasión de Frutales 🤣 amor, venganza y traición | Pasión de Gavilanes #frutinovelas #aistory #animation #fruti #brainrot ♬ som original - EscenasNaty

Justamente, este tipo de producciones han sido parodiadas por este formato que también se basa en rumores e historias de la farándula como Perdón Sandrita, la cual muchos internautas han relacionado con Jessi Uribe y Paola Jara.

@maribelgcai Banana Uribe y Fruti Jara.. #frutinovelas #fresa #piña #banano #aguacate ♬ sonido original - Fruti_fruti

También, dentro de las figuras latinoamericanas cuyos escándalos han sido “fructificados” está Ángela Aguilar y Juan de Dios Pantoja. Otros, como Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se han unido a la tendencia usando este formato para dramatizar su romance.

@merary.pineda36 Tu Frutinovela Favorita Nopal parte 2 #angelaaguilar_ #bainrot #fypgakni #novela #aistory ♬ sonido original - Paladar Ante Tus Ojos 👀 💟

Aunque son varias las historias y versiones de frutinovelas, hay una serie de personajes, arquetipos y situaciones que se repiten en estos dramatizados.

Normalmente, el banano, el pepino o la naranja suelen representar a los galanes, quienes a veces se ven envueltos en infidelidades o triángulos amorosos.

También está la fresa o la uva, quienes son protagonistas inocentes, amables y frecuentemente víctimas de traiciones. La manzana o el limón encarnan a los villanos, personajes manipuladores, celosos o envidiosos que buscan separar a las parejas.

La sandía o el melón suelen asumir roles de padres o madres que guardan secretos familiares y la cereza es el rival amoroso que compite por el afecto del protagonista.

Estas historias no solo se han hecho populares por su lenguaje adaptado a la cotidianidad latinoamericana y parodiar chismes y conflictos de la farándula sino que, gracias a la IA, cualquier usuario con un móvil puede crear su propia saga sin necesidad de presupuestos millonarios o actores reales.

Para crear una frutinovela, hay herramientas de IA avanzadas que mezcladas con creatividad y una interesante narrativa puede generar un éxito en las redes.

Dentro del proceso de creación se utiliza modelos de lenguaje como ChatGPT o Gemini para la creación de un guion en formato vertical (9:16) con diálogos separados para cada personaje.

Una vez se tiene clara la trama, para darle vida a los personajes con rasgos humanos se puede recurrir a plataformas de inteligencia artificial generativa como Midjourney, DALL-E o Leonardo.ai.

Las voces suelen ser generadas mediante ElevenLabs o CapCut, asignando tonos graves a los villanos y expresivos a los protagonistas.

Por último, aplicaciones como HeyGen o Pika Labs sincronizan el movimiento de los labios (lipsync) con el audio, y el ensamblaje final se realiza en editores como CapCut.

En el proceso de creación, una de las estrategias es dividir la historia en partes o episodios cortos con finales abiertos para obligar al usuario a seguir viendo y aumentar la atención.

Siga leyendo: ¿Cuál ha sido la telenovela colombiana más exitosa de la historia?

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