¿Por qué Daniel Cataño será clave para los “grandes retos” que le vienen al DIM en Liga y Copa Libertadores?

Hay algo claro: cuando Daniel Cataño juega, el DIM muestra su mejor versión. El volante antioqueño, que llegó desde el fútbol boliviano a inicios de este año, suma tres asistencias en cuatro partidos disputados con el Medellín. La más reciente fue en el empate a un tanto contra Estudiantes de La Plata en el debut de la Libertadores.
Su influencia en el equipo es innegable. No solo aporta orden porque enlaza la zona ofensiva con volantes de primera línea como Baldomero Perlaza, sino que, con su “rebeldía”, le da un aire nuevo al equipo dirigido por Alejandro Restrepo. Sin embargo, aún no ha sido titular.