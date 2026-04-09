Puerto Rico según Bad Bunny: lugares imperdibles para conocer la isla

Mucho se ha hablado de Bad Bunny este año, entre otras cosas, por su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, por su triunfo en los Grammy –se quedó con tres galardones, incluyendo el histórico premio a Álbum del Año –, por tener casi 30 canciones con más de 1 billón de reproducciones en Spotify, en fin, se ha dicho de todo.
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Pero cuando todas las luces apuntan Bad Bunny, él apunta a Puerto Rico, quiere que la isla brille, que la gente la conozca, pero no sólo por sus playas, sino por su cultura, su gente, por su historia de lucha y resistencia, de eso, justamente, se trata Debí Tirar Más Fotos. El disco es una dedicatoria a la isla: “Este proyecto es dedicado a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas en el mundo entero”, se lee en el disco.
Debí Tirar Más Fotos es un viaje que arranca en Estados Unidos con NUEVAYoL, el primer tema –que empieza con un sample de Un Verano en Nueva York del Gran Combo de Puerto Rico–, y va recorriendo la isla y sus dinámicas a lo largo de las otras 16 canciones. Es un disco lleno de detalles, de guiños y homenajes, un disco que enaltece a Puerto Rico. Un acto de resistencia, pero también una guía para recorrer la isla. Estos son alguno de los lugares por los que nos lleva Bad Bunny.