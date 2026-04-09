El avión Hércules que protagonizó la tragedia aérea más grave en la historia militar de Colombia, hacía parte del 67 % de las aeronaves de la Fuerza Pública que no están aseguradas en el país.
Así lo reconoció la propia Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), luego de que se filtrara a la prensa la situación de desprotección financiera detrás de esta máquina, la cual llevaba 43 años de funcionamiento.
“La póliza de seguro vigente para aeronaves de la Fuerza Pública obedece a una contratación centralizada por el Ministerio de Defensa Nacional desde el año 2022”, indicó la entidad en un comunicado.
Dicen que “considerando el déficit existente en el 2026, aproximado de $244.000 millones por este concepto para la presente vigencia, se han realizado los requerimientos desde el sector defensa para suplir esta necesidad. Con los recursos disponibles están aseguradas el 33% de las aeronaves de la Fuerza Pública”.
Y remató: “La aeronave accidentada el pasado 23 de marzo de 2026, se encontraba por fuera de este cubrimiento”.
La tragedia ocurrió en Puerto Leguízamo, Putumayo, a un kilómetro después de despegar del aeropuerto local. El Hércules se desplomó en la selva y murieron 69 uniformados (dos policías, seis tripulantes de la FAC y 61 soldados); otras 57 personas sobrevivieron heridas.