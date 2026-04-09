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Novia de Sergio Vega, viudo de Paula Durán, confirmó el fin de su relación sentimental

La noticia ha sorprendido a los usuarios en redes sociales, quienes expresaron que esto sería otro golpe emocional para los hijos de Sergio y Paula.

  • Sergio Vega, esposo de la fallecida Paula Durán, terminó su relación sentimental con Alejandra Salinas. FOTO: Tomada de Instagram
    Sergio Vega, esposo de la fallecida Paula Durán, terminó su relación sentimental con Alejandra Salinas. FOTO: Tomada de Instagram
El Colombiano
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hace 2 horas
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Sergio Vega enfrenta nuevamente una derrota sentimental luego de que Alejandra Salinas confirmara el fin de la relación. Cabe recordar que este colombiano conmovió al mundo por su insaciable labor por salvar a su esposa, Paula Durán, quien falleció el 24 de enero de 2023 en California, Estados Unidos, tras luchar contra un agresivo cáncer.

Salinas expresó en una publicación de Instagram que siente gratitud por los momentos vividos con Sergio, quien habría tomado la decisión de terminar el noviazgo después de un año juntos. Al mismo tiempo, compartió una foto de los hijos que él tuvo con Paula: Juliana, Juan José y Luciana (Gaby), cuya presencia fue calificada como un “milagro”.

“Hay despedidas que no se entienden, pero sí se sienten en lo más profundo del alma. Hoy mi corazón honra un regalo que la vida me permitió vivir: Juli y Juanjo. Llegaron como un milagro, como esa luz inesperada que llena la casa de risas, de juegos, de sueños... de amor del bueno, acompañando a Gaby en innumerables historias”, inició su escrito.

Lea también: Los hijos de Paula Durán fueron separados después de su muerte, ¿por qué?

Y agregó: “Hoy, por decisión de su papá, nuestros caminos se separan. Y aunque humanamente duela, mi espíritu confía, confía en que Dios no se equivoca, en que la vida tiene un orden perfecto, aunque a veces no lo comprendamos”.

“Me quedo con la gratitud, con el amor sembrad, con la certeza de que lo vivido fue real, fue puro y fue eterno en el alma. Porque hay personas que no llegan para quedarse, llegan para transformarte”, concluyó Alejandra Salinas en su post.

Sergio Vega y Paula Durán, de 27 años, habían llegado a Estados Unidos en 2022 en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, poco tiempo después se enteraron de que ella estaba embarazada, pero que también padecía cáncer en el cerebro y en las paredes del estómago (fase 4), con metástasis y un pronóstico de vida de un mes.

Entérese: Madre de la colombiana que murió de cáncer en EE. UU. habló de la mala relación con su yerno: “fue cruel”

A partir de ese momento comenzó una batalla para que los padres de la joven obtuvieran una visa humanitaria con la finalidad de viajar a California para darle el último adiós. Fue un proceso difícil.

Sergio hizo todo lo posible por contar la historia de su esposa en redes sociales y pedir la ayuda de los usuarios y los medios de comunicación, logrando que el gobierno de Joe Biden le otorgara la visa a Gloria Iris Camargo y Éder Durán para viajar y llegar hasta el hospital donde se encontraba su hija, quien tenía poco tiempo de vida. Allí había dado a luz por cesárea a Juan José y alcanzó a darle su primer alimento para luego despedirse con amor.

Siga leyendo: EE. UU. le otorgó visa humanitaria a papá de niño colombiano que padece cáncer

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