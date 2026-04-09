Trabajo sí hay: buscan 400 conductores en el Valle de Aburrá

Si está buscando trabajo, esta puede ser su oportunidad. La Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia (CTU) informó que en el Valle de Aburrá hay más de 400 vacantes para conductores de bus.

La necesidad de personal es alta y ya está impactando el servicio: al haber menos conductores disponibles, disminuye la cantidad de buses en circulación y aumentan los tiempos de espera para los usuarios, que superan los 900 mil en la región.

En Medellín se concentra gran parte de la demanda, con más de 266 vacantes. Por eso, desde la CTU invitan a las personas interesadas a acercarse directamente a las empresas transportadoras o a la Corporación para iniciar su proceso de vinculación.

Entre las compañías que actualmente tienen ofertas abiertas están Bellanita, Masivo de Occidente y el Sistema de Alimentador Oriental, que buscan reforzar sus equipos de trabajo.