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Trabajo sí hay: buscan 400 conductores en el Valle de Aburrá

La Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia (CTU) informó que en el Valle de Aburrá hay más de 400 vacantes para conductores de bus.

  • CTU hace un llamado a jóvenes y mujeres en este gremio que transporta a más de 900 mil personas en la región. Foto: Julio César Herrera Echeverri
    CTU hace un llamado a jóvenes y mujeres en este gremio que transporta a más de 900 mil personas en la región. Foto: Julio César Herrera Echeverri
El Colombiano
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hace 1 hora
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Si está buscando trabajo, esta puede ser su oportunidad. La Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia (CTU) informó que en el Valle de Aburrá hay más de 400 vacantes para conductores de bus.

La necesidad de personal es alta y ya está impactando el servicio: al haber menos conductores disponibles, disminuye la cantidad de buses en circulación y aumentan los tiempos de espera para los usuarios, que superan los 900 mil en la región.

En Medellín se concentra gran parte de la demanda, con más de 266 vacantes. Por eso, desde la CTU invitan a las personas interesadas a acercarse directamente a las empresas transportadoras o a la Corporación para iniciar su proceso de vinculación.

Entre las compañías que actualmente tienen ofertas abiertas están Bellanita, Masivo de Occidente y el Sistema de Alimentador Oriental, que buscan reforzar sus equipos de trabajo.

El llamado también apunta a atraer nuevos perfiles. Desde el gremio insisten en la importancia de sumar jóvenes y mujeres a este oficio, tradicionalmente ocupado por hombres, como parte de la solución al déficit de conductores.

Aunque el sector ofrece oportunidades, también enfrenta retos. Los altos costos de las licencias, la congestión vial y la competencia de las plataformas de transporte han hecho que menos personas, especialmente jóvenes, se interesen por este trabajo.

Aun así, la necesidad es clara: hay vacantes disponibles y el sistema de transporte busca quién las ocupe.

Siga leyendo: Vehículos de Apps de transporte ya duplicarían a los taxis en el Valle de Aburrá: ¿qué impacto tiene?

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