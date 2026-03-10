Peso colombiano, la moneda más revaluada tras caída del dólar por resultados electorales

El peso colombiano se consolidó como la moneda emergente que más se fortaleció ayer frente al dólar durante la más reciente jornada cambiaria, impulsado por señales políticas internas y presiones externas sobre el billete verde. La divisa estadounidense registró pérdidas en el mercado colombiano desde el inicio de la semana, respondiendo a dos fuerzas que actuaron en simultáneo, el impacto de los resultados de las elecciones legislativas en Colombia y la volatilidad generada por el alza en los precios del petróleo en el escenario internacional. Los analistas del mercado cambiario coinciden en señalar que ambos factores redibujaron las expectativas de los inversionistas en pocas horas, generando un movimiento pronunciado a favor del peso colombiano que lo distanció notablemente de sus pares en la región y el mundo. Entérese: Precio del dólar se desplomó en Colombia tras elecciones; cayó $50 este lunes

Datos clave del mercado: ¿cuánto bajó el dólar en Colombia?

Las cifras del mercado de divisas en Colombia registraron movimientos significativos durante la jornada analizada. Por ejemplo, la cotización del dólar cerró en $3.745, para una caída de $50,55 frente a la Tasa Representativa de Mercado (TRM) certificada en $3.795,55. Además, se registró un precio mínimo de $3.728,50 y un precio máximo de $3.780, por un total de 1.877 transacciones, lo que corresponde a volumen negociado de hasta US$1.311 millones.

Peso colombiano, la moneda más revaluada entre mercados emergentes

El dato más llamativo del mercado cambiario colombiano fue, precisamente, el desempeño comparativo del peso frente a otras monedas emergentes. La divisa nacional registró una revaluación superior al 1%, posicionándose en el primer lugar del ranking de monedas emergentes más fortalecidas frente al dólar. Le siguieron en la tabla el won surcoreano, el rublo ruso y el real brasileño. En contraste, las monedas que presentaron las desvalorizaciones más pronunciadas durante la misma jornada fueron el forinto húngaro, el peso filipino y el dólar taiwanés, que acusaron las presiones del contexto internacional adverso. Puede conocer: Dólar toca los $3.800 por conflicto en Medio Oriente: ¿podría llegar a $4.000?

Resultados electorales y confianza inversionista: el motor detrás de la caída del dólar

El factor político interno fue, según los expertos consultados por La República, la causa principal de la revaluación del peso colombiano. Los resultados de las elecciones legislativas colombianas cambiaron de manera sustancial las expectativas del mercado, especialmente al conocerse los resultados de la Gran Consulta y la consolidación de nuevas figuras en el escenario presidencial. “El peso colombiano está operando en dirección ligeramente contraria al dólar en el mundo porque el mercado está reaccionando a los resultados electorales de ayer, en la que La Consulta por Colombia, entendida como de oposición, tuvo los suficientes votos como para considerarse un éxito”, dijo Alejandro Sánchez, analista de renta variable, Aval Casa de Bolsa. Agregó: “El Congreso en Colombia quedó dividido, mostrando un equilibrio de poderes balanceado independientemente de quién gane la presidencia. Estos dos hechos son considerados positivos para los inversionistas y por esta razón baja el dólar en Colombia”. Dos semanas antes de la jornada electoral, el nombre de Iván Cepeda lideraba la intención de voto en la encuesta Invamer; sin embargo, los resultados de la Gran Consulta cambiaron el panorama al situar a Paloma Valencia como una figura relevante en la carrera presidencial.

Esta señal fue interpretada por los analistas como un indicador positivo para el mercado, dado que la figura de un mandatario con perfil ‘pro mercado’ genera un ambiente de mayor confianza en los inversionistas. La conformación de un Congreso más equilibrado reduce la percepción de riesgo institucional y mejora las perspectivas de estabilidad política, lo que directamente se traduce en mayor confianza para los agentes del mercado. “Tras las elecciones recientes, el triunfo de una coalición de centro-derecha en el Congreso ha sido interpretado por parte del mercado como una señal de mayor equilibrio institucional, lo que genera optimismo entre inversionistas y mejora las expectativas de estabilidad económica”, Juan Pablo Vieira, CEO y fundador de JP Tactical Trading. Además: Dólar en Colombia arranca la semana al alza por guerra en Medio Oriente y fuerte subida del petróleo

Elecciones y guerra: las razones de la caída del dólar en la región

El factor electoral fue la causa más destacada de la jornada, pero no la única. En el plano internacional, el conflicto bélico en el golfo Pérsico siguió conmocionando el mercado del petróleo, principalmente como consecuencia del cierre del Estrecho de Ormuz, una de las rutas de transporte de crudo más críticas del mundo, y los riesgos que esto implica para el abastecimiento energético global. El Estrecho de Ormuz es considerado un punto neurálgico para el comercio del petróleo, por sus aguas transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de crudo. Su cierre o bloqueo parcial impacta directamente los precios del barril, con efectos en cadena sobre las economías exportadoras de petróleo como Colombia.