Peso colombiano, la moneda más revaluada tras caída del dólar por resultados electorales

El peso colombiano se consolidó como la moneda emergente que más se fortaleció ayer frente al dólar durante la más reciente jornada cambiaria, impulsado por señales políticas internas y presiones externas sobre el billete verde.
La divisa estadounidense registró pérdidas en el mercado colombiano desde el inicio de la semana, respondiendo a dos fuerzas que actuaron en simultáneo, el impacto de los resultados de las elecciones legislativas en Colombia y la volatilidad generada por el alza en los precios del petróleo en el escenario internacional.
Los analistas del mercado cambiario coinciden en señalar que ambos factores redibujaron las expectativas de los inversionistas en pocas horas, generando un movimiento pronunciado a favor del peso colombiano que lo distanció notablemente de sus pares en la región y el mundo.
