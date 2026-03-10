Tres de cada diez viajeros extranjeros llegan a Colombia a hacer negocios, ¿qué hay detrás?

Colombia suele promocionarse ante el mundo por sus paisajes, su gastronomía, su cultura o su oferta de aventura. Sin embargo, hay otro tipo de visitante que gana terreno de forma silenciosa, el viajero corporativo. El llamado turismo de negocios, que incluye reuniones, congresos, ferias o viajes empresariales, creció 11% durante 2025 y empieza a consolidarse como un motor adicional para la industria turística del país. De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), durante el año pasado llegaron 230.000 turistas corporativos a Colombia. Este flujo hace parte de los 6,5 millones de visitantes no residentes que ingresaron al país en ese periodo. En términos proporcionales, la cifra revela un dato relevante para el sector, tres de cada diez viajeros extranjeros que llegan a Colombia lo hacen por motivos de negocios. Conozca más: Turismo ya es el segundo sector que genera más divisas en el país, con US$11.000 millones

Bogotá, Medellín y Cartagena: los hubs del turismo de negocios

Según Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, Colombia tiene un “gran nicho de atracción” en este segmento gracias a varias ciudades que se han consolidado como centros de eventos empresariales. Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali y Barranquilla funcionan como los grandes hubs del turismo corporativo. Estas ciudades cuentan con infraestructura especializada para la realización de ferias, congresos y convenciones internacionales. Centros de eventos como Corferias, en Bogotá; el Centro de Convenciones Las Américas; en Cartagena; y Plaza Mayor, en Medellín, permiten organizar encuentros empresariales de gran escala. Pero la oferta no se limita a las instalaciones físicas. El atractivo también está en el entorno. Durante el día se desarrollan reuniones empresariales, mientras que en otros momentos los visitantes pueden recorrer destinos culturales, históricos o gastronómicos en las mismas ciudades o en poblaciones cercanas.

Para Cortés Calle, el potencial de crecimiento es amplio. “Cada vez aumenta más el turismo corporativo. Nosotros creemos que esta división del sector puede tener un espacio de mucho más crecimiento, de la mano del Gobierno Nacional, en todas las ciudades colombianas, para la captación de turistas a Colombia, para que lleguen a los grandes eventos que se realicen”, explicó.

El impacto económico del turismo en Colombia

El peso del turismo en la economía colombiana también ha venido creciendo. En 2025 el país movilizó más de 57 millones de pasajeros a través del transporte aéreo. Ese movimiento generó ingresos por cerca de US$11.000 millones en divisas, una cifra que ya supera lo que el país obtiene por exportaciones de carbón, uno de los productos tradicionales de la canasta exportadora. Dentro de ese universo, el turismo corporativo representa una porción relevante del mercado. Aunque los visitantes de negocios representaron alrededor del 30% del total de turistas internacionales en 2025, su impacto en el sector hotelero tiene otra dimensión. De acuerdo con la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), este segmento equivale entre el 24% y el 25% de las llegadas a establecimientos de alojamiento turístico formales en el país.

Incentivos, congresos y eventos: el perfil del viajero corporativo

José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, explica que las empresas suelen elegir destinos para reuniones o congresos cuando se cumplen dos condiciones clave. La primera es la existencia de una economía dinámica que permita generar oportunidades de inversión y negocios. La segunda es contar con infraestructura turística y de eventos capaz de recibir grandes encuentros empresariales. En ese sentido, Colombia cumple con ambos factores. El país combina ciudades con actividad económica relevante y centros de convenciones que facilitan la realización de ferias, congresos, foros y reuniones corporativas. Además de los encuentros empresariales tradicionales, también crecen los llamados viajes de incentivos, en los que compañías llevan a sus equipos o clientes a destinos turísticos como reconocimiento o estrategia de fidelización. En contexto: Por cada hotel registrado en Colombia, hay siete viviendas turísticas disponibles en plataformas

La presidente ejecutiva de Anato, Paula Cortes; y José Duarte, presidente de Cotelco.

Los riesgos que pueden frenar el turismo de negocios