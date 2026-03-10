Tres de cada diez viajeros extranjeros llegan a Colombia a hacer negocios, ¿qué hay detrás?

Colombia suele promocionarse ante el mundo por sus paisajes, su gastronomía, su cultura o su oferta de aventura. Sin embargo, hay otro tipo de visitante que gana terreno de forma silenciosa, el viajero corporativo.
El llamado turismo de negocios, que incluye reuniones, congresos, ferias o viajes empresariales, creció 11% durante 2025 y empieza a consolidarse como un motor adicional para la industria turística del país.
De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), durante el año pasado llegaron 230.000 turistas corporativos a Colombia. Este flujo hace parte de los 6,5 millones de visitantes no residentes que ingresaron al país en ese periodo.
En términos proporcionales, la cifra revela un dato relevante para el sector, tres de cada diez viajeros extranjeros que llegan a Colombia lo hacen por motivos de negocios.
