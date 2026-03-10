Abelardo de La Espriella anunció su fórmula vicepresidencial: será José Manuel Restrepo

El candidato presidencial Abelardo de La Espriella anunció este martes quién será su fórmula vicepresidencial. Se trata del economista y exministro José Manuel Restrepo.
En su mensaje, que compartió en su cuenta oficial de X (antes Twitter), “El Tigre” aseguró que “Colombia necesita un liderazgo fuerte y decidido que construya consensos en medio de las diferencias, así como un gobierno pulcro, experto, académico e impoluto”. Y que es por eso que “el gobierno del Tigre” está conformado “sin amiguismos ni cálculos políticos”.