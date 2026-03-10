Abelardo de La Espriella anunció su fórmula vicepresidencial: será José Manuel Restrepo

El candidato presidencial Abelardo de La Espriella anunció este martes quién será su fórmula vicepresidencial. Se trata del economista y exministro José Manuel Restrepo. En su mensaje, que compartió en su cuenta oficial de X (antes Twitter), “El Tigre” aseguró que “Colombia necesita un liderazgo fuerte y decidido que construya consensos en medio de las diferencias, así como un gobierno pulcro, experto, académico e impoluto”. Y que es por eso que “el gobierno del Tigre” está conformado “sin amiguismos ni cálculos políticos”.

Durante el anuncio, el candidato presidencial aseguró que la decisión no respondió a cálculos políticos ni a recomendaciones externas, sino a su admiración por la trayectoria académica y profesional de Restrepo. “La elección de mi vicepresidente no ha obedecido a un cálculo político ni a una recomendación de nadie. Es más, no hay amiguismo en dicha decisión porque he visto a mi fórmula cuatro veces en la vida”, afirmó.

Además, explicó que desde que lanzó su aspiración a la Casa de Nariño tenía claro que buscaba un perfil técnico y académico para acompañarlo en esta contienda electoral, que entra ahora en su recta final antes de la primera vuelta, prevista para el 31 de mayo. “Desde el primer momento en que anuncié mi aspiración, tuve claro que un académico reputado, economista excelso, exministro muy bien calificado y técnico excepcional sería sin duda el mejor compañero de viaje en esta justa patriótica por la libertad, la democracia y la institucionalidad”, señaló. De La Espriella también destacó las cualidades personales del economista y aseguró que su equipo de gobierno —su gabinete ministerial— también estará conformado por figuras con amplia experiencia.

¿Quién es José Manuel Restrepo?

El nombre de la fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de La Espriella no es nuevo en el ámbito político de Colombia. José Manuel Restrepo fue ministro de Comercio, Industria y Turismo entre 2018 y 2021, durante el gobierno de Iván Duque. Posteriormente, se desempeñó como ministro de Hacienda y Crédito Público entre 2021 y 2022. Restrepo es economista de la Universidad del Rosario y actualmente se desempeña como rector de la Universidad EIA. Además, ha ocupado este cargo en distintas instituciones de educación superior del país. Entre ellas se encuentran el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), la Universidad del Rosario y Uniempresarial