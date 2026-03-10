Procuraduría investiga líos en basuras en Bello y otros siete municipios de Antioquia, ¿qué está pasando?

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación para esclarecer problemas en la prestación del servicio de aseo en Bello y en otros siete municipios antioqueños. Según informó el Ministerio Público, las pesquisas se enmarcan en una acción preventiva, que, además de Bello, también involucra a los municipios de Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Copacabana, Girardota y San Pedro de Los Milagros. En contexto: ¿Crisis de basuras en Bello? Alcaldía se agarró con el operador y dice que lo va a cambiar El ente de control indicó que tiene en su poder información que apuntaría a problemas como retrasos en las rutas de recolección, una mala gestión en cuanto al manejo de puntos críticos y también falencias en la disposición de residuos voluminosos y escombros. La Procuraduría aclaró que esta acción preventiva no implica intervenir el servicio ni el manejo interno de las empresas operadoras. Sin embargo, sí exige que cada una demuestre cómo está desempeñando su labor, so pena de enfrentar la apertura de un proceso disciplinario.

“En el marco de su función preventiva y conforme a la Circular No. 011 de 2025, la Procuraduría requerirá información al prestador del servicio con el fin de verificar el cumplimiento del deber legal de garantizar la continuidad, cobertura y calidad en la prestación del aseo, en beneficio de los ciudadanos”, agregó la institución a través de un comunicado de prensa. Esta acción preventiva de la Procuraduría se da apenas tres semanas después de que en municipios como Bello la operación de ese servicio quedara bajo incertidumbre, luego de que la administración municipal tuviera un enfrentamiento con la empresa a cargo de la recolección y anunciara estar lista para cambiarlo. Lea también: Arrojaron un colchón en una calle de Medellín e intimidaron a los funcionarios que les reclamaron Según aseguró la Alcaldía el pasado 12 de febrero, en su poder tendría un voluminoso conjunto de quejas por acumulación de basuras en varios barrios del municipio, en su concepto responsabilidad del contratista. Para ese entonces, desde la administración municipal se señaló que ya se le había dado un plazo de un mes a la empresa a cargo de la operación, sin que esta presuntamente hubiera tomado medidas de fondo.

“En Bello no vamos a tolerar un servicio de aseo deficiente. Otorgamos un mes a Interaseo para corregir fallas en la recolección de residuos, pero el plazo se venció y las mejoras no fueron reales ni sostenidas”, dijo entonces la alcaldesa Lorena González Ospina, instando a la Superintendencia de Servicios Públicos a emprender acciones. En concepto de la Alcaldía, si bien hay problemas de cultura ciudadana y factores externos que inciden negativamente en el aseo, las obligaciones contractuales del operador no se estarían cumpliendo. Siga leyendo: Emvarias adquirió 15 nuevos camiones compactadores para agilizar tiempos de recolección en Medellín Por esos días, la empresa Interaseo le salió al paso a las críticas y aseguró que estaba renovando su flota y haciendo ajustes operativos para garantizar más eficiencia en la recolección. “Es fundamental que las discusiones sobre operación se realicen con base en información técnica y cifras verificables”, dijo Paula Sierra Vásquez, gerente de Bello Aseo.