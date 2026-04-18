Peso colombiano, la moneda emergente más valorizada en el último año

El dólar mantiene una tendencia bajista que se viene consolidando desde noviembre de 2024, cuando alcanzó un máximo de $4.409, en un contexto marcado por la elección de Donald Trump en Estados Unidos, que reactivó la apuesta por una divisa más débil frente a otras monedas para ganar competitividad comercial.
A esto se suma el reciente anuncio de un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, que ha reducido la aversión al riesgo en los mercados y favorecido la valorización de las monedas emergentes frente al dólar.
De hecho, solo ayer, el peso colombiano cayó hasta $3.593 un dato no visto desde 2021 y se posiciona como la moneda emergente con mejor desempeño frente al dólar en el último año, al registrar una apreciación de 19,78%. Este resultado lo ubica por encima de otras divisas relevantes como el forínt húngaro (17,40%) y el real brasileño (16,50%), en un contexto en el que varias economías emergentes han logrado fortalecerse frente a la moneda estadounidense.