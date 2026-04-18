Peso colombiano, la moneda emergente más valorizada en el último año

El dólar mantiene una tendencia bajista que se viene consolidando desde noviembre de 2024, cuando alcanzó un máximo de $4.409, en un contexto marcado por la elección de Donald Trump en Estados Unidos, que reactivó la apuesta por una divisa más débil frente a otras monedas para ganar competitividad comercial. A esto se suma el reciente anuncio de un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, que ha reducido la aversión al riesgo en los mercados y favorecido la valorización de las monedas emergentes frente al dólar. De hecho, solo ayer, el peso colombiano cayó hasta $3.593 un dato no visto desde 2021 y se posiciona como la moneda emergente con mejor desempeño frente al dólar en el último año, al registrar una apreciación de 19,78%. Este resultado lo ubica por encima de otras divisas relevantes como el forínt húngaro (17,40%) y el real brasileño (16,50%), en un contexto en el que varias economías emergentes han logrado fortalecerse frente a la moneda estadounidense.

También destacan el rand sudafricano (15,98%) y el peso mexicano (14,34%), lo que evidencia una tendencia general de recuperación en mercados emergentes, aunque con un liderazgo claro por parte de Colombia. Más atrás en el listado aparecen monedas como el ringgit malayo (11,56%), el peso chileno (10,32%) y el sol peruano (8,28%), mientras que otras divisas como el renminbi chino (7,06%) y el zloty polaco (5,15%) presentan avances más moderados. En la parte baja se ubican el baht tailandés (3,77%), el dólar taiwanés (3,01%) y el lei rumano (1,38%), reflejando una apreciación más limitada. Este comportamiento sugiere que, aunque el fortalecimiento frente al dólar ha sido generalizado desde 2021, factores específicos de cada economía -como los términos de intercambio, los flujos de capital y los ingresos externos- han marcado diferencias importantes en el desempeño de las monedas. Por otra parte, entre las que más perdieron terreno está el peso argentino con 16,38%; seguido de la lira turca (15,29%); y de la rupia india (-8,12%)

Andrés Langebaek, economista y exvicepresidente de Anif, explicó que la reciente fortaleza del peso colombiano frente al dólar responde a varios factores externos que han favorecido los ingresos del país. Según señaló, desde el 28 de febrero la moneda “se ha visto especialmente beneficiada por la subida de los precios del petróleo”, al pasar de niveles cercanos a US$65 por barril antes de las tensiones entre Estados Unidos e Irán a precios que han rondado los US$90, lo que ha impulsado el valor del principal producto de exportación de Colombia. Lea aquí: ¿Impuesto del 2% a los multimillonarios? Así funcionaría la “tasa Zucman” en América Latina “No todos los países son productores de petróleo, la mayor parte son consumidores y se ven perjudicados por el alza en los precios”, explicó, destacando que esto le ha dado una ventaja relativa al país. A este factor se suman otros componentes clave de la balanza de pagos. Langebaek indicó que Colombia ha registrado un desempeño sólido en ingresos por remesas y turismo, dos rubros que han crecido de manera significativa frente a los niveles previos a la pandemia. En el caso de las remesas, detalló que el año pasado alcanzaron US$12.708 millones, frente a US$11.468 millones en 2024, lo que representa un incremento de más de US$1.000 millones. De igual forma, los ingresos por turismo pasaron de US$8.699 millones a US$9.427 millones, consolidando otra fuente relevante de divisas. En conjunto, estos factores explican, según el economista, por qué el peso colombiano ha mostrado una mayor revaluación frente a otras monedas de la región en los últimos meses.