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SAE ocupa 32 propiedades en Antioquia ligadas a un exgrupo paramilitar

Los inmuebles están avaluados en $19.500 millones y están ubicados en distintas zonas del departamento.

  • Uno de los inmuebles, ubicado en Guarne, se destinará para la creación de un refugio para animales en condición de abandono. FOTO SAE.
    Uno de los inmuebles, ubicado en Guarne, se destinará para la creación de un refugio para animales en condición de abandono. FOTO SAE.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Sociedad de Activos Especiales SAE dio inicio a la recuperación de 32 inmuebles en Antioquia, que están vinculados al señalado narcotraficante Francisco Javier Piedrahíta Sánchez, quien falleció en 2016 y que, a su vez, tenía presuntos nexos con las finanzas del extinto grupo paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

Los bienes están avaluados en $19.500 millones y están ubicados en distintas zonas del departamento y, además, aparecen relacionados con familiares y con la sociedad Uribe Lopera y Cía.

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De acuerdo con la SAE, los inmuebles se encontraban bajo la administración de Ana Paulina Uribe Lopera, excompañera sentimental de Piedrahíta Sánchez, y de otros integrantes de su núcleo familiar.

“Según la información recopilada, algunos de estos activos estarían siendo subarrendados y generando presuntos beneficios económicos particulares, pese a continuar vinculados a procesos judiciales y encontrarse bajo administración del Estado”, precisó la SAE.

Además de proteger el patrimonio público, la recuperación de estos bienes representa un reconocimiento al trabajo de los operadores judiciales y servidores públicos que combatieron estructuras delincuenciales de alto impacto, permitiendo esclarecer los orígenes financieros de sus actividades ilegales.

Uno de los bienes, que se encuentra en el municipio de Guarne, Oriente antioqueño, se destinará para la creación de un refugio de 146 perros y gatos en condición de abandono, quienes tendrán todos los cuidados necesarios para recuperarse.

Más sobre Francisco Javier Piedrahíta Sánchez

Es señalado por las autoridades colombianas como un presunto narcotraficante que habría estado vinculado a las estructuras criminales de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”, uno de los máximos jefes del Cartel de Medellín. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, también habría tenido nexos con grupos paramilitares que operaron en la Costa Caribe y otras regiones del país durante las décadas de 1990 y 2000.

Organismos de control indican que construyó un gran patrimonio, al parecer, con recursos provenientes del narcotráfico, el cual habría sido ocultado mediante familiares, allegados y sociedades para dificultar su rastreo. En los últimos años, la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) han ocupado y recuperado decenas de bienes vinculados a él, entre ellos fincas y establecimientos comerciales ubicados principalmente en Antioquia, Córdoba y Sucre.

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De acuerdo con las autoridades, las investigaciones sobre Piedrahita Sánchez han permitido identificar una red patrimonial que habría servido para lavar activos y preservar recursos de origen ilegal. Los procesos de extinción de dominio en su contra hacen parte de los esfuerzos del Estado para recuperar bienes vinculados a antiguas estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo en el país.

“Estas investigaciones también representan uno de los capítulos más difíciles para la administración de justicia colombiana. En desarrollo de las labores investigativas adelantadas por el fiscal Gregorio Oviedo y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), 14 investigadores fueron asesinados en hechos atribuidos a estructuras criminales interesadas en impedir el avance de las pesquisas sobre las finanzas del narcotráfico y el paramilitarismo”, señaló la SAE.

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