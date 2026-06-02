Peso colombiano la moneda emergente más valorada, tras resultados de primera vuelta presidencial

Los mercados ya empezaron a apostar por el escenario que dejó la primera vuelta presidencial. El contundente resultado de Abelardo De La Espriella, quien obtuvo más de 10,3 millones de votos y el 43% de los sufragios, desató una ola de optimismo entre inversionistas y operadores financieros. La reacción fue inmediata: el dólar se desplomó más de $118 en una sola jornada, mientras que el peso colombiano se convirtió en la moneda emergente con mejor desempeño de los últimos cinco días, reflejando la confianza de los mercados en una eventual agenda económica más favorable para la inversión, la disciplina fiscal y el sector empresarial. Le puede interesar: Peso colombiano, la moneda emergente más valorizada en el último año

El dólar volvió a niveles que no se veían desde 2021

La divisa estadounidense cerró en $3.559,97, lo que representa una caída de $118,18 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para ayer se ubicó en $3.678,15. Durante la jornada se realizaron 1.858 transacciones por un valor de US$1.553 millones. El dólar alcanzó un mínimo de $3.550 y un máximo de $3.603,2, niveles que acercan nuevamente a la moneda estadounidense a precios no observados desde 2021. La fuerte valorización del peso colombiano también lo convirtió en la moneda emergente con mejor desempeño reciente, al apreciarse 2,36% frente a sus pares.

Los mercados miran con atención la segunda vuelta

Pese al optimismo inicial, los analistas advierten que el camino hacia la segunda vuelta presidencial estará marcado por episodios de volatilidad. Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, aseguró que los próximos 20 días estarán dominados por la incertidumbre electoral. “En junio comenzamos un mes que continuará a la expectativa y con seguridad habrá volatilidad, ya que todo se definirá hasta el 21 de junio, cuando se realice la segunda vuelta presidencial”, explicó. El experto señaló que el mercado seguirá reaccionando a cada encuesta, debate o declaración de los candidatos, por lo que el comportamiento del dólar podría alternar jornadas de fuertes caídas y repuntes hasta conocerse el resultado definitivo. Lea más: Peso colombiano, la moneda más revaluada tras caída del dólar por resultados electorales

Las propuestas económicas están detrás de la reacción

Los analistas coinciden en que la caída del dólar responde principalmente a la percepción favorable que tienen los mercados sobre varias de las propuestas económicas planteadas por De La Espriella. El candidato ha defendido una agenda proempresa orientada a impulsar un crecimiento económico del 7% anual, fortalecer la exploración y producción de petróleo y gas, reforzar el papel del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) y avanzar en una gestión más activa de la deuda pública. Los inversionistas también siguen de cerca sus planteamientos sobre Ecopetrol, entre ellos acelerar el desarrollo de campos descubiertos, impulsar proyectos costa afuera y evaluar la viabilidad de los yacimientos no convencionales. Por su parte, Iván Cepeda propone un modelo de capitalismo productivo basado en una revolución agraria para fortalecer la economía campesina y popular. Asimismo, ha manifestado su intención de frenar el fracking y acelerar la transición hacia energías renovables como la solar y la eólica. Conozca también: El peso colombiano se fortalece 13,2% frente al dólar y solo es superado en la región por el peso mexicano

Lo que definirá el comportamiento del dólar