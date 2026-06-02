Desarrollan test de sangre para detectar cáncer en solo minutos: así funciona

Científicos del Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC-CSIC), el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB-CSIC) y el Hospital del Mar Research Institute ha desarrollado un test que permite detectar el cáncer de páncreas a partir de una muestra de sangre en pocos minutos. La prueba de concepto se ha evaluado con muestras de 20 pacientes y 20 personas sanas del Hospital del Mar (Barcelona). El dispositivo es capaz de identificar en el plasma la proteína sAXL, un biomarcador del adenocarcinoma ductal pancreático, el tipo más frecuente y agresivo de este cáncer. Los resultados, publicados en Talanta, muestran un método sencillo, portátil y económico, aunque todavía requiere optimización antes de su aplicación clínica.

Tecnología de tira reactiva

El sistema utiliza tiras reactivas similares a las de los test de antígenos para analizar muestras de plasma. Tras ajustar distintos componentes, el prototipo logró diferenciar con precisión entre pacientes y personas sanas. “Es la primera aplicación de un inmunoensayo de flujo lateral cuantitativo para detectar sAXL en plasma”, explica Juan Pablo Salvador, investigador del IQAC-CSIC y coautor del estudio. El método se basa en anticuerpos que reconocen esta proteína, que forma parte del funcionamiento normal del organismo pero aparece sobreexpresada en varios tipos de cáncer. En el de páncreas, se encuentra en niveles elevados en más del 70 % de los tumores. “Hace años demostramos que su presencia en sangre es un marcador de pacientes con el tumor”, señala Pilar Navarro (IIBB-CSIC y HMRIB). El equipo comparó los resultados con técnicas estándar como ELISA, lo que permitió validar la capacidad diagnóstica del dispositivo.

Necesidad clínica urgente