Fiscalía imputará a profesora y jefe de seguridad por la muerte de Valeria Afanador en Cajicá

La Fiscalía dio el primer paso en materia penal dentro de la investigación por la muerte de Valeria Afanador, la niña que desapareció en agosto de 2025 mientras se encontraba en una institución educativa de Cajicá, Cundinamarca, y cuyo cuerpo fue hallado 15 días después cerca del plantel.
En un video que se difundió rápidamente por todo el país, se observó a la niña junto a una pared de arbustos y una valla cercana a la reja perimetral que colinda con el río Frío. Aunque permanecía dentro de la institución educativa, las imágenes muestran que ingresó y salió varias veces de esa zona de vegetación hasta que dejó de ser visible y se perdió su rastro.