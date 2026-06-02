Fiscalía imputará a profesora y jefe de seguridad por la muerte de Valeria Afanador en Cajicá

La Fiscalía dio el primer paso en materia penal dentro de la investigación por la muerte de Valeria Afanador, la niña que desapareció en agosto de 2025 mientras se encontraba en una institución educativa de Cajicá, Cundinamarca, y cuyo cuerpo fue hallado 15 días después cerca del plantel. En un video que se difundió rápidamente por todo el país, se observó a la niña junto a una pared de arbustos y una valla cercana a la reja perimetral que colinda con el río Frío. Aunque permanecía dentro de la institución educativa, las imágenes muestran que ingresó y salió varias veces de esa zona de vegetación hasta que dejó de ser visible y se perdió su rastro.

Las cámaras de seguridad registraron estos hechos hacia las 10:30 de la mañana del 12 de agosto de 2025. A partir de ese momento se inició una intensa búsqueda de la menor. Sin embargo, 18 días después, su cuerpo fue hallado en una zona cercana a Río Frío, zona de Fagua, zona colindante con la institución educativa. En contexto: ¿Qué sigue en el caso de Valeria Afanador? Estos son los indicios, hipótesis y cronología del crimen

Días después, Medicina Legal reveló los resultados de la necropsia, que permitieron descartar varias hipótesis sobre el caso. El informe concluyó que la niña murió por ahogamiento por sumersión en un líquido y que no presentaba signos de violencia ni de abuso. “Aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias. La menor estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico”, se estableció en el documento.

Este fue el informe compartido por la Fiscalía General de la Nación sobre la muerte de Valeria Afanador. Foto: Cortesía

Fue a partir de ese momento cuando comenzaron a surgir cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad del plantel educativo donde permanecía la menor. Es por ello que, hoy, meses después, según un documento de la Fiscalía Primera Seccional de Zipaquirá, que se conoció este martes, el ente acusador formulará imputación por el delito de homicidio culposo contra Emely Fuentes, quien se desempeñaba como docente de la menor, y contra Danny Javier Ochoa Prada, jefe de seguridad del Gimnasio Campestre Los Arrayanes, institución donde ocurrieron los hechos. Entérese: Caso Valeria Afanador: revelan chats entre los profesores el día que la niña desapareció en su colegio en Cajicá

¿Qué viene ahora?

La decisión fue comunicada luego de una reunión realizada el pasado 12 de mayo y la solicitud de imputación será radicada este 2 de junio ante los juzgados con función de control de garantías de Cajicá. De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, el caso estaría relacionado con presuntas fallas en los protocolos de seguridad y posibles actos de negligencia al interior de la institución educativa. La conmoción por el caso fue tal que la Interpol emitió una circular amarilla para ampliar los esfuerzos de búsqueda.

Su desaparición y posterior muerte de la menor generaron conmoción nacional y reabrieron el debate sobre las medidas de protección y cuidado en los colegios del país. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Adicionalmente, la Fiscalía informó que realizó una compulsa de copias para que se investigue la posible comisión de un delito ambiental relacionado con las circunstancias del caso. Lea también: Padre de Valeria Afanador reclama demoras y fallas en caso por muerte de su hija en Cajicá

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