María Corina Machado pide una transición en Venezuela sin “rendición” ni “revancha”

La opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este martes que quiere negociar una transición democrática en su país sin “rendición” ni “revancha”.

Machado no ha dejado de pugnar por una transición democrática desde que el presidente Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero en Caracas en una operación especial del ejército estadounidense, y sucedido por su hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

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“Aquellos que desempeñan ahora el poder de forma interina deben haber reconocido algo que no querían ver ni querían; que Venezuela no puede estabilizarse, recuperarse ni gobernarse indefinidamente sin la mayoría democrática que se expresó el 28 de julio” de 2024, fecha de la última elección presidencial, dijo la opositora en una intervención telemática en inglés ante el Oslo Freedom Forum.

“Por eso, la negociación es necesaria en este momento, no como rendición, ni como venganza, sino como un esfuerzo serio y firme por transformar una apertura política nueva en una solución democrática”, agregó.

El 28 de julio de 2024 se celebró una elección presidencial en la que Machado, inhabilitada por la justicia venezolana, no pudo concurrir.

La oposición al chavismo estuvo representada en esos comicios por Edmundo González Urrutia, y denunció como un fraude la declaración de Nicolás Maduro como vencedor.

En las últimas semanas, Machado se ha mostrado dispuesta a negociar una transición con Delcy Rodríguez.

Tras la captura y encarcelamiento de Maduro en Estados Unidos, el mandatario norteamericano Donald Trump se ha mostrado, sin embargo, agradecido con la presidenta encargada de Venezuela, que procedió a una serie de cambios, entre ellos una nueva ley de minería que abre de lleno el sector a las grandes petroleras norteamericanas.