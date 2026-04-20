¿Cuáles son los países que trabajan menos horas en América Latina en 2026? Así va Colombia

La jornada laboral en América Latina atraviesa una transformación sin precedentes por cuenta de reformas y cambios en las formas de trabajo. A su vez, impulsados por nuevas dinámicas económicas, tendencias globales y la necesidad de priorizar la salud mental, varios gobiernos han comenzado a despedirse del modelo tradicional.
El propósito es permitir que las familias colombianas y latinoamericanas compartan más tiempo en casa y mejoren su calidad de vida.
Sin embargo, la región avanza a distintas velocidades. Mientras algunos territorios ya disfrutan de semanas laborales más cortas, otros se aferran a las extensas 48 horas semanales.
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