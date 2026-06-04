“Lo que quieren es matar”: sorprendieron con una pistola a encapuchado que disparó contra la Policía en la U. de A.

En una redada relámpago, agentes de la Policía Metropolitana capturaron a uno de los implicados en los disturbios ocurridos este miércoles en la Universidad de Antioquia y que habría utilizado armas de fuego para atacar a la Policía.
El golpe fue anunciado este jueves por el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, quien calificó lo ocurrido como un acto terrorista y señaló que las autoridades no permitirán que se ponga en peligro la integridad de la ciudadanía, ni de la Fuerza Pública.
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“Esa gente lo que quiere es matar a miembros de nuestra Fuerza Pública. Por información de inteligencia nosotros sabemos que esa era una de las consignas de ayer. Quieren afectar bienes públicos, quieren incendiar nuestra ciudad y no lo vamos a permitir”, añadió el funcionario.
Según precisó el secretario, luego de los desmanes ocurridos este miércoles, las autoridades redoblaron su presencia en los alrededores de la Universidad de Antioquia y comenzaron a hacerle seguimiento a varios implicados.