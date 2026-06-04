“Lo que quieren es matar”: sorprendieron con una pistola a encapuchado que disparó contra la Policía en la U. de A.

En una redada relámpago, agentes de la Policía Metropolitana capturaron a uno de los implicados en los disturbios ocurridos este miércoles en la Universidad de Antioquia y que habría utilizado armas de fuego para atacar a la Policía. El golpe fue anunciado este jueves por el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, quien calificó lo ocurrido como un acto terrorista y señaló que las autoridades no permitirán que se ponga en peligro la integridad de la ciudadanía, ni de la Fuerza Pública. Le puede interesar: “Pueden tener el apoyo de Petro, pero no pueden violar la ley”: alcalde Federico Gutiérrez sobre desmanes en la UdeA “Esa gente lo que quiere es matar a miembros de nuestra Fuerza Pública. Por información de inteligencia nosotros sabemos que esa era una de las consignas de ayer. Quieren afectar bienes públicos, quieren incendiar nuestra ciudad y no lo vamos a permitir”, añadió el funcionario. Según precisó el secretario, luego de los desmanes ocurridos este miércoles, las autoridades redoblaron su presencia en los alrededores de la Universidad de Antioquia y comenzaron a hacerle seguimiento a varios implicados.

Una de las prioridades fue dar con el paradero de un encapuchado que, en medio de los desórdenes, fue captado en video desenfundando una pistola y abriendo fuego contra la Policía desde el campus universitario. Según detalló Villa, a través del circuito de cámaras de seguridad del Distrito las autoridades lograron identificar cuando el sujeto salió de la universidad, se quitó la ropa con la que ocultaba su identidad y tomó un taxi para huir de la zona. Lea también: Alcalde Federico Gutiérrez denunció hostigamientos por parte del ruso dos veces expulsado de Colombia De inmediato, las autoridades comenzaron a rastrear el vehículo y lo interceptaron antes de que lograra escabullirse. “Cuando lo logramos interceptar con la Policía tenía el arma de fuego”, añadió el funcionario. Además del arma letal, el encapuchado también tenía su celular envuelto en papel aluminio, el overol que horas atrás había usado y capuchas.

“Este tipo fue capturado y fue presentado ante la justicia para que responda por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y de agresión a la Fuerza Pública. Que responda como lo que es, es un terrorista y así tiene que ser tratado y responder ante la justicia”, añadió el secretario. En medio de los operativos, las autoridades agregaron que una segunda persona fue capturada por el delito de obstrucción a la justicia. Siga leyendo: Megaoperativo en Moravia: 200 uniformados se tomaron las calles e incautaron drogas y armas Este segundo implicado se trató de otro encapuchado que intentó impedir que la tanqueta de la Policía antimotines ingresara a la universidad. Este último sería llevado ante un juez para responder por el delito de obstrucción a un procedimiento de la Policía. El secretario de Seguridad añadió que en medio de lo ocurrido el pasado miércoles, los encapuchados también emplearon bombas molotov, papas bomba y tendrían en su poder hasta dinamita. “Por ahí salen a decir que eran simplemente armas de fogueo y mentiras, eran armas de fuego. Para esos que dicen que no tenían armas de fuego, para que les callemos la boca de una vez con hechos, con resultados y con pruebas”, agregó.

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