“Esperamos que el lunes Nacional sea campeón de Liga”: Chonto Herrera en conversación con El Colombiano

Fue un jugador de época. Marcó a una generación completa de futboleros en Antioquia y el país. Formó parte del Nacional campeón de la Copa Libertadores del 89 y de la Selección que jugó los Mundiales del 90 y 94. Tantos años después de su retiro, sigue metido en el balompié. Ahora lo hace como entrenador de una escuela de formación en Georgia, Estados Unidos. Luis Fernando “El Chonto” Herrera anhela volver a su amada Medellín. Sin embargo, primero quiere consolidar su proyecto en Norteamérica. En una de sus visitas, conversó con este diario sobre sus amores: Nacional y Colombia. “Esperemos que logre darle vuelta. En 2004 tuvo un marcador parecido: perdió 3-0 allá y después ganó acá, aunque perdió por penaltis. Yo vi la rueda de prensa después...